Депутат Милонов - о Дзюбе в политике: "Актёр одной роли: "18+" формата TikTok. Он точно не к нам"
Депутат Государственной Думы России Виталий Милонов отреагировал на заявление менеджера национальной сборной Евгения Савина о том, что нападающий "Зенита" Артём Дзюба мог бы стать хорошим политиком.
"Дзюба перешёл из спортивного деятеля в категорию других известных личностей определённым способом. Не думаю, что такой способ даёт путевку в политический мир. Политика - это не то место, куда идут, когда перестают играть в футбол. Политика - это общественная деятельность, в которой нужно демонстрировать определённые способности. Я пока не видел, что Артём Дзюба их может продемонстрировать. Пускай лучше в футбол играет. Если Дзюбу не уничтожили как футболиста, то как политика его точно уничтожат.
Не думаю, что это видео повлияло бы на Дзюбу как на политика. Таких видео много видели и с оппозиционными политиками, и со всякими. Частные видео никого не интересуют, я не подглядываю за частными видео. Пока всё, что Дзюба сделал кроме футбола - это то, что все знают. И что? Теперь он станет членом фракции какой-то? Я думаю, что нет. Если он ничем другим не может заниматься, то это поставит его в неловкое положение.
Так что Дзюба уж точно не к нам. Это актёр одной роли: "18+" формата TikTok", - сказал Милонов.
Напомним, что в начале ноября в интернете появился ролик, на котором 32-летний Дзюба занимается мастурбацией. СМИ писали, что у игрока требовали 5 миллионов долларов за непубликацию компромата, но он отказался выполнять требования шантажистов.
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