Депутат Милонов - о возвращении Дзюбе капитанской повязки в сборной: "Артём прошёл ручной карантин"
Депутат Государственной Думы России Виталий Милонов отреагировал на новость о возвращении нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы в состав сборной России.
32-летний футболист не только будет вызван на мартовские матчи квалификации ЧМ-2022, но и будет капитаном национальной команды.
"Артём Дзюба прошёл свой ручной карантин. Определённая пауза после того инцидента должна была быть. Черчесов - главный тренер, он отвечает за результаты команды, и он принял это решение. Мы же Черчесова просили быть ответственным, поэтому мы должны не мешать свободе его действий.
Мне кажется, в этом есть определённая логика. Сейчас Дзюба попытается всем доказать, что его капитанство - это заслуженный статус. Надеюсь, что он сделает так, что все смешные и неприятные истории забудутся, потому что Дзюба будет молодцом на поле", - сказал Милонов.
Дзюба пропустил ноябрьские матчи сборной из-за скандала с появлением в интернете интимного видео с его участием. В сеть слили ролик, на котором футболист занимается мастурбацией.
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