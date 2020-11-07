Депутат Милонов предложил свой рецепт борьбы с неудачами российских клубов в еврокубках
Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов рассказал, как нужно бороться с провальным выступлением команд РПЛ в Лиге Чемпионов и Лиге Европы.
Напомним, что российские клубы в текущем еврокубковом сезоне не одержали ни одной победы в 12 матчах.
"У наших футболистов нет дисциплинарной ответственности. У нас нет понижения оплат, нету снижения гонораров. Надо делать так: не выиграли - ничего не получили. А то у нас привыкли все. Наши футболисты получают такие огромные деньги, что если они выиграли или проиграли, то всё равно получают огромные средства. Премиальные за выигрыш, базовая зарплата у наших футболистов слишком большая.
Надо наказывать российских игроков деньгами и гнать в шею неэффективных и ленивых легионеров. Всех иностранцев, кто плохо играет, надо выгонять нещадно. Потому что чем меньше будет иностранцев в нашем футболе, тем лучше нашему футболу. У нас растёт новая смена, новое поколение, и поскольку мы покупаем дорогих иностранцев, то все деньги уходят не на развитие нашего футбола и не на наших молодых ребят. Мы видим, что это всё идёт на оплату трансферов и зарплат этих уже бэушных старых футболистов, поэтому, конечно же, на молодых не остаётся денег. С легионеров также нужен двойной спрос, если наш не забил, то его, естественно, нужно наказать и оштрафовать, а если легионер не забил, то его нужно выгнать к чертям собачьим. Пусть уезжает к себе на Камбоджу.
Дисциплина у нас хромает. Есть постоянная необходимость на проверку всех футболистов на наркотические вещества. Запретить футболистам употреблять наркотики в любом виде, чтобы ни следа от наркотиков не было. А то многие используют запрещённые вещества, расслабляются. Также нужно им запретить употреблять алкоголь, наркотики, запрет на хождение в публичные дома и в стриптиз-клубы", - предложил Милонов.
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