Депутат Милонов предложил свой рецепт борьбы с неудачами российских клубов в еврокубках

1 Теги

Депутат Милонов предложил свой рецепт борьбы с неудачами российских клубов в еврокубках

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов рассказал, как нужно бороться с провальным выступлением команд РПЛ в Лиге Чемпионов и Лиге Европы.

Напомним, что российские клубы в текущем еврокубковом сезоне не одержали ни одной победы в 12 матчах.

"У наших футболистов нет дисциплинарной ответственности. У нас нет понижения оплат, нету снижения гонораров. Надо делать так: не выиграли - ничего не получили. А то у нас привыкли все. Наши футболисты получают такие огромные деньги, что если они выиграли или проиграли, то всё равно получают огромные средства. Премиальные за выигрыш, базовая зарплата у наших футболистов слишком большая.

Надо наказывать российских игроков деньгами и гнать в шею неэффективных и ленивых легионеров. Всех иностранцев, кто плохо играет, надо выгонять нещадно. Потому что чем меньше будет иностранцев в нашем футболе, тем лучше нашему футболу. У нас растёт новая смена, новое поколение, и поскольку мы покупаем дорогих иностранцев, то все деньги уходят не на развитие нашего футбола и не на наших молодых ребят. Мы видим, что это всё идёт на оплату трансферов и зарплат этих уже бэушных старых футболистов, поэтому, конечно же, на молодых не остаётся денег. С легионеров также нужен двойной спрос, если наш не забил, то его, естественно, нужно наказать и оштрафовать, а если легионер не забил, то его нужно выгнать к чертям собачьим. Пусть уезжает к себе на Камбоджу.

Дисциплина у нас хромает. Есть постоянная необходимость на проверку всех футболистов на наркотические вещества. Запретить футболистам употреблять наркотики в любом виде, чтобы ни следа от наркотиков не было. А то многие используют запрещённые вещества, расслабляются. Также нужно им запретить употреблять алкоголь, наркотики, запрет на хождение в публичные дома и в стриптиз-клубы", - предложил Милонов.

Не пропустите: Нидерланды обошли Бельгию и приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

tojarey

Я зарабатываю хорошие ДЕНЬГИ (от 500 до 700 $ / час) онлайн на своем Ipad. В прошлом месяце мой платежный чек составляет почти 30 тыс. Долларов. Эта онлайн-работа похожа на рисование прямой стрелкой и зарабатывание денег. Не ходите в офис. Я не претендую на то, чтобы быть другими, я просто работаю. Вы будете называть себя после выполнения этой РАБОТЫ, это НАСТОЯЩАЯ работа. Нам очень повезет сослаться на этот САЙТ .......... www.scansweb.com

Ответить

главное

У Каземиро и Азара обнаружили коронавирус

У Каземиро и Азара обнаружили коронавирус

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов