Депутат Милонов призвал наказать игроков "Краснодара", поддержавших акцию BLM

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Депутат Милонов призвал наказать игроков "Краснодара", поддержавших акцию BLM

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов прокомментировал ситуацию, возникшую перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов между "Краснодаром" и "Челси".

Напомним, что два футболиста "быков" поддержали акцию "Black Lives Matter", встав на колено. Остальные игроки продолжили стоять на ногах.

В британских СМИ поведение большинства представителей российского клуба было подвергнуто критике.

"Думаю, надо наказать в составе "Краснодара" тех, кто встал на коленки. Что они, следуют за любой глупостью, которая приходит с Запада? Они что, готовятся предать свой клуб и уйти играть в 18-ю лигу Англии? Позор, конечно. Я возмущён глубоко. Как они могли допустить такой расизм и коленки свои преклонять перед этой акцией? Надо этих двух осудить как расистов, потому что у нас в России никогда не делят людей по цвету кожи.

Мы никогда не говорим, что чьи-то жизни важнее - у нас все люди одинаковые, мы всех уважаем. Российский футбол всегда осуждал расистские выходки. Поэтому нам нечего бояться, это у них там какие-то проблемы есть, теребоньканья, основанные на прошлом опыте. У нас такого нет. И этих футболистов надо отстранить от футбольных матчей на два раза", - цитирует Милонова "РБ-Спорт".

Акция "Black Lives Matter" ("Жизни черных имеют значение") появилась после смерти в США афроамериканца Джорда Флойда, убитого полицейским при задержании.

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