Депутат Милонов жёстко раскритиковал арбитра, поддержавшего акцию Black Lives Matter
Фото РИА Новости / Илья Питалев
Депутат Государственной Думы России Виталий Милонов высказался насчёт участия футбольного судьи Кирилла Левникова в акции Black Lives Matter.
37-летний рефери встал на колено перед матчем квалификации ЧМ-2022 между сборными Англии и Сан-Марино (5:0).
"У меня к нему вопрос. То, что он там на коленках ползает направо и налево, это непонятно. Если он судья Российской Федерации, то, конечно, он должен вести себя более достойно, а не участвовать в дешёвых перфомансах в поддержку ЛГБТ и чернокожих обиженок.
Сегодня он перед ними ползает, завтра он ещё перед кем-то ползает. Тогда не надо называть себя российским судьей, пускай будет судьей из Румынии, они там только на коленках ползают. Он пошёл на поводу у англичан, показав свою слабость, показав свою предвзятость. Судья не должен быть предвзятым, он должен показывать свою позицию, свою аполитичность, а тут получается, что он выступил, как политический активист. Это достаточно странно", - считает Милонов.
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