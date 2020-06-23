Депутат рассказал, что нужно сделать для урегулирования скандала вокруг матча "Сочи" - "Ростов"

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Депутат рассказал, что нужно сделать для урегулирования скандала вокруг матча "Сочи" - "Ростов"

Депутат Законодательного собрания Ростовской области Евгений Федяев призвал переиграть скандальный матч 23-го тура РПЛ между "Сочи" и "Ростовом", а также отправить в отставку руководство РПЛ.

"Ситуация просто вопиющая и позорная. И здесь даже не столько вопросы к руководству "Сочи", которые не слышали про спортивный принцип, которые своим цинизмом поразили всю футбольную общественность, а к руководству РПЛ, которые побоялись спорить с владельцем "Сочи" олигархом Ротенбергом и просто засунули голову в песок, в очередной раз опозорив российский футбол на весь мир! И это всё на совести президента РПЛ Прядкина - он должен быть с позором отправлен в отставку, а матч переигран основными составами", - сказал парламентарий.

Напомним, что из-за вспышки коронавируса "Ростов" просил перенести матч, но "Сочи" отказался. РПЛ в ситуацию не вмешалась, поэтому донскому клубу пришлось отправлять на игру воспитанников академии в возрасте от 16 до 19 лет. Южане вышли на поединок основным составом и разгромили соперника со счётом 10:1.

Всего через два дня лига в похожей ситуации разрешила перенести матч "Краснодар" - "Динамо" после обнаружения COVID-19 у нескольких футболистов "бело-голубых".

Не пропустите: Пресс-служба "Ростова" опубликовала заявление по поводу матча РПЛ с "Сочи". | http://soccernews.ru
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