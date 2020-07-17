Депутаты Госдумы хотят сохранить "Оренбург" в РПЛ

Депутат Госдумы России Игорь Сухарёв призвал рассмотреть возможность отказа от вылета "Оренбурга" из РПЛ по итогам сезона.

"Мы с коллегами, невзирая на принадлежность к разным политическим партиям, единодушно приняли решение направить письма министру спорта РФ, президенту РФС и президенту РПЛ, в котором попросили рассмотреть возможность сохранения ФК "Оренбург" в Премьер-лиге", - написал парламентарий в фейсбуке.

В 29 турах чемпионата "Оренбург" набрал всего 24 очка и уже не сможет подняться с последнего места в турнирной таблице.

Недавно в команде произошла вспышка коронавируса, из-за чего она не смогла принять участие в двух матчах, за что ей присудили два технических поражения.

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