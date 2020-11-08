Der Klassiker имеет только одного победителя - и это "Бавария". "Боруссии" хватило класса, чтобы выиграть по статистике, но не хватило, чтобы победить по счету

Флагманы немецкого футбола – "Бавария" и "Боруссия" – подошли к очной встрече с одинаковым количеством очков на вершине Бундеслиги ("Лейпциг" перед матчем ненадолго успел обойти обоих). В трех предыдущих "классикерах" в рамках чемпионата "Боруссия" не забила ни одного гола, хотя в течение этого года дважды дала "Баварии" достойный бой. Дортмунду было очень важно не проиграть, чтобы обрести уверенность в гонке с лучшей командой мира. Шансы хозяев улучшало то, что мюнхенцы приехали ослабленными: Павар и Дэвис травмированы, а Зюле и Зиркзее сдали положительные тесты на коронавирус. Команды со стартовым свистком окунулись в интенсивный футбол. Уже на первой минуте мог забивать Левандовски, а через несколько мгновений Холанд вырвался на чужие ворота, но отдал плохой пас. "Бавария" включала высокий прессинг, а "Боруссия" использовала главное оружие против "красных" – дальние передачи за спину защитникам (лучше всех это делал Менье). В середине первого тайма супершансы поочередно возникали у обоих ворот. Боатенг после розыгрыша углового накинул на голову Горецки, но на месте был Бурки. Дортмунд поймал гостей на контратаке – Рейна и Холанд все делали правильно, но норвежец не попал в дальний угол. Бавария даже забила в результате классной атаки из глубины с участием Боатенга, Комана и Гнабри, но VAR нашел у автора гола Левандовски микроскопический офсайд.

Мюнхенцы все же попытались развить успех, но удар Горецки снова потянул голкипер, а другие выстрелы заблокировала оборона. Очень неприятный эпизод случился на 35-й минуте, когда Киммих не принял плохой пас и рисковал выпустить в контрвыпад Холанда. Лидер сборной Германии попытался остановить Эрлинга ценой фола, но сам серьезно травмировал колено. Под занавес первого тайма "Боруссия" открыла счет. Санчо слева аккуратно покатил на Геррейро, а португалец прострелил в центр штрафной на Ройса. Оборона гостей потеряла капитана "шмелей", и тот расстрелял ворота. Однако дортмундцы не удержали победный счет даже до перерыва. В компенсированное время "Бавария" заработала опасный штрафной и очень хитро его разыграла. Левандовски пробег, Гнабри ткнул на Мюллера, а Томас остановил мяч для удара Алабы. Хозяева были растеряны, потому Давиду не составило труда загнать мяч в сетку.

В дебюте второго тайма "Бавария" вышла вперед – Эрнандес классно подал в штрафную, а Хуммельс проиграл верховую борьбу Левандовски. Еще через пару минут в ворота Дортмунда мог влететь третий гол, но удар Комана взяла на себя стойка. В то же время на другом конце поля катастрофически не везло Холанду. Форвард "Боруссии" то и дело грамотно находил выгодные позиции, но бил откровенно плохо. Дортмунд на время поник и позволил Коману еще раз прорвать свою оборону – Бурки подстраховал, прервав прострел. А в дальнейшем, придя в себя, "Боруссия" начала остро атаковать. Рейна с острого угла бил из-под защитника – Нойер на месте. Ройс обыгрался с Беллингемом и оказался перед воротами, но пробил в голкипера. Азар через минуту после появления на поле разрядил пушку – снова Нойер готов. "Боруссия" сохраняла равенство на поле, однако за 10 минут до конца основного времени допустила грубую ошибку. Левандовски разогнал контратаку и отпасовал на Сане, а Лерой элегантно поразил дальний угол дортмундской ворот. Впрочем, интрига быстро возродилась – Холанд укротил мяч в чужой штрафной после заброса Геррейро и обыграл Нойера, а затем ткнул мяч в сетку. Было подозрение на офсайд, но VAR показал, что все чисто – 2:3!

Левый защитник "Боруссии" вообще провел классный матч. К двум ассистам Геррейро попытался добавить третий (прекрасно накинул с фланга на 11-метровую отметку), но Ройс ударом в касание зарядил по воробьям. На последних минутах Дортмунд побежал на финальный штурм и снова пропустил от Левандовски, но Роберт залез в офсайд. В итоге очередной эффектный Der Klassiker завершился в пользу "Баварии". Команда Ганси Флика с 18 очками вышла на первое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Боруссия" снова проиграла Мюнхену равную битву и пошла на международную паузу третьей.

"Боруссия" проиграла третий подряд равный "классикер"

Немецкие гранды снова подарили замечательный содержательный поединок, который хочется пересматривать. Высокое качество футбол без перекоса в одну из сторон – визуально трудно определить, кто играл лучше (хотя любой скажет, что "Бавария", так уж исторически повелось). Статистика также не помогает. "Бавария" победила и забила еще два гола, отмененных из-за офсайда. Но "Боруссия" создала больше супершансов по определению Opta (4 против 2), чаще била из пределов штрафной (12 ударов против 9) и с игры (13 ударов против 6). Согласно системе xG Дортмунд был ближе к победе – 2.31 против 1.34. Приведенные цифры служат подтверждением того, что "Боруссия" не провалилась, что конкретно Люсьен Фавр не провалился. А слухи о его увольнении доносятся со всех концов. Во всех трех последних "классикерах" (0:1 в судьбоносном майском матче прошлого сезона, 2:3 в Суперкубке Германии и вчера) Дортмунд может жаловаться на неприязнь Фортуны. Реализуй Холанд момент в первом тайме – все могло бы сложиться иначе. Забей Ройс один из двух супершансов во втором тайме – все сложилось бы иначе. Да, возможно, "шмелям" не хватает победного менталитета, а Фавр – не тот, кто может привить его команде. Но кто сказал, что "Боруссия" должна обыгрывать лучшую команду мира или обходить ее на дистанции чемпионата? Фавру справедливо вспоминают проигранный титул Ковачу в сезоне 2018/19, однако сейчас критика не совсем уместна. Кажется, футбольное сообщество больше ждет чемпионства от "Боруссии", чем сама "Боруссия". Но Дортмунд о другом. Холанд, Санчо, Рейна, Беллингем прогрессируют благодаря Фавру, и это главное. Боруссия не скрывает, что развитие талантов в приоритете. Именно благодаря такой стратегии клуб вообще считается конкурентом "Баварии".

Все знают, что "Бавария" Флика – топ-космический-распрекрасный уровень. Однако все также знают, как создать мюнхенцам проблемы, а именно выполнять передачи за спины защитникам. Противостояние быстрого Холанда с медленным Боатенгом и Алабой, который теряет позицию, выглядело однозначно в пользу "Боруссии". Хозяева неплохо этим пользовались, проходя прессинг соперника одним пасом вперед. Менье, Аканджи и Хуммельс часто пуляли мяч вперед, а Холланд вырывался на оперативный простор. Задумано все было замечательно, вот только Эрлинг только раз нормально пробил. У Ганси Флика была большая кадровая проблема перед матчем – травмировался Бенжамен Павар. Справа в обороне прогнозируемо вышел новичок Буна Сарр, который уже успел сыграть несколько матчей. И не сказать, что очень впечатлил. Сегодня страхи мюнхенских болельщиков реализовались. Экс-игрок "Марселя" был слабым звеном "Ротэн". Дортмунд терроризировал бровку Сарра и регулярно создавал оттуда моменты усилиями Рейны и Геррейро. Португальский фулбек провел космический матч. Двумя ассистами Рафаэль оформил идеальные условия для Ройса и Холанда. Затем создал еще одну возможность для капитана, однако тот все испортил. Всего у Геррейро 8 ключевых передач – это половина всех моментов "Боруссии". Сумасшедшие показатели для крайнего защитника, который ко всему успевал отрабатывать на оборону!