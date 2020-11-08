Der Klassiker имеет только одного победителя - и это "Бавария". "Боруссии" хватило класса, чтобы выиграть по статистике, но не хватило, чтобы победить по счету

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Der Klassiker имеет только одного победителя - и это "Бавария". "Боруссии" хватило класса, чтобы выиграть по статистике, но не хватило, чтобы победить по счету

Флагманы немецкого футбола – "Бавария" и "Боруссия" – подошли к очной встрече с одинаковым количеством очков на вершине Бундеслиги ("Лейпциг" перед матчем ненадолго успел обойти обоих). В трех предыдущих "классикерах" в рамках чемпионата "Боруссия" не забила ни одного гола, хотя в течение этого года дважды дала "Баварии" достойный бой. Дортмунду было очень важно не проиграть, чтобы обрести уверенность в гонке с лучшей командой мира. Шансы хозяев улучшало то, что мюнхенцы приехали ослабленными: Павар и Дэвис травмированы, а Зюле и Зиркзее сдали положительные тесты на коронавирус. Команды со стартовым свистком окунулись в интенсивный футбол. Уже на первой минуте мог забивать Левандовски, а через несколько мгновений Холанд вырвался на чужие ворота, но отдал плохой пас. "Бавария" включала высокий прессинг, а "Боруссия" использовала главное оружие против "красных" – дальние передачи за спину защитникам (лучше всех это делал Менье). В середине первого тайма супершансы поочередно возникали у обоих ворот. Боатенг после розыгрыша углового накинул на голову Горецки, но на месте был Бурки. Дортмунд поймал гостей на контратаке – Рейна и Холанд все делали правильно, но норвежец не попал в дальний угол. Бавария даже забила в результате классной атаки из глубины с участием Боатенга, Комана и Гнабри, но VAR нашел у автора гола Левандовски микроскопический офсайд.

Мюнхенцы все же попытались развить успех, но удар Горецки снова потянул голкипер, а другие выстрелы заблокировала оборона. Очень неприятный эпизод случился на 35-й минуте, когда Киммих не принял плохой пас и рисковал выпустить в контрвыпад Холанда. Лидер сборной Германии попытался остановить Эрлинга ценой фола, но сам серьезно травмировал колено. Под занавес первого тайма "Боруссия" открыла счет. Санчо слева аккуратно покатил на Геррейро, а португалец прострелил в центр штрафной на Ройса. Оборона гостей потеряла капитана "шмелей", и тот расстрелял ворота. Однако дортмундцы не удержали победный счет даже до перерыва. В компенсированное время "Бавария" заработала опасный штрафной и очень хитро его разыграла. Левандовски пробег, Гнабри ткнул на Мюллера, а Томас остановил мяч для удара Алабы. Хозяева были растеряны, потому Давиду не составило труда загнать мяч в сетку.

В дебюте второго тайма "Бавария" вышла вперед – Эрнандес классно подал в штрафную, а Хуммельс проиграл верховую борьбу Левандовски. Еще через пару минут в ворота Дортмунда мог влететь третий гол, но удар Комана взяла на себя стойка. В то же время на другом конце поля катастрофически не везло Холанду. Форвард "Боруссии" то и дело грамотно находил выгодные позиции, но бил откровенно плохо. Дортмунд на время поник и позволил Коману еще раз прорвать свою оборону – Бурки подстраховал, прервав прострел. А в дальнейшем, придя в себя, "Боруссия" начала остро атаковать. Рейна с острого угла бил из-под защитника – Нойер на месте. Ройс обыгрался с Беллингемом и оказался перед воротами, но пробил в голкипера. Азар через минуту после появления на поле разрядил пушку – снова Нойер готов. "Боруссия" сохраняла равенство на поле, однако за 10 минут до конца основного времени допустила грубую ошибку. Левандовски разогнал контратаку и отпасовал на Сане, а Лерой элегантно поразил дальний угол дортмундской ворот. Впрочем, интрига быстро возродилась – Холанд укротил мяч в чужой штрафной после заброса Геррейро и обыграл Нойера, а затем ткнул мяч в сетку. Было подозрение на офсайд, но VAR показал, что все чисто – 2:3!

Левый защитник "Боруссии" вообще провел классный матч. К двум ассистам Геррейро попытался добавить третий (прекрасно накинул с фланга на 11-метровую отметку), но Ройс ударом в касание зарядил по воробьям. На последних минутах Дортмунд побежал на финальный штурм и снова пропустил от Левандовски, но Роберт залез в офсайд. В итоге очередной эффектный Der Klassiker завершился в пользу "Баварии". Команда Ганси Флика с 18 очками вышла на первое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Боруссия" снова проиграла Мюнхену равную битву и пошла на международную паузу третьей.

 

"Боруссия" проиграла третий подряд равный "классикер"

Немецкие гранды снова подарили замечательный содержательный поединок, который хочется пересматривать. Высокое качество футбол без перекоса в одну из сторон – визуально трудно определить, кто играл лучше (хотя любой скажет, что "Бавария", так уж исторически повелось). Статистика также не помогает. "Бавария" победила и забила еще два гола, отмененных из-за офсайда. Но "Боруссия" создала больше супершансов по определению Opta (4 против 2), чаще била из пределов штрафной (12 ударов против 9) и с игры (13 ударов против 6). Согласно системе xG Дортмунд был ближе к победе – 2.31 против 1.34. Приведенные цифры служат подтверждением того, что "Боруссия" не провалилась, что конкретно Люсьен Фавр не провалился. А слухи о его увольнении доносятся со всех концов. Во всех трех последних "классикерах" (0:1 в судьбоносном майском матче прошлого сезона, 2:3 в Суперкубке Германии и вчера) Дортмунд может жаловаться на неприязнь Фортуны. Реализуй Холанд момент в первом тайме – все могло бы сложиться иначе. Забей Ройс один из двух супершансов во втором тайме – все сложилось бы иначе. Да, возможно, "шмелям" не хватает победного менталитета, а Фавр – не тот, кто может привить его команде. Но кто сказал, что "Боруссия" должна обыгрывать лучшую команду мира или обходить ее на дистанции чемпионата? Фавру справедливо вспоминают проигранный титул Ковачу в сезоне 2018/19, однако сейчас критика не совсем уместна. Кажется, футбольное сообщество больше ждет чемпионства от "Боруссии", чем сама "Боруссия". Но Дортмунд о другом. Холанд, Санчо, Рейна, Беллингем прогрессируют благодаря Фавру, и это главное. Боруссия не скрывает, что развитие талантов в приоритете. Именно благодаря такой стратегии клуб вообще считается конкурентом "Баварии".

Все знают, что "Бавария" Флика – топ-космический-распрекрасный уровень. Однако все также знают, как создать мюнхенцам проблемы, а именно выполнять передачи за спины защитникам. Противостояние быстрого Холанда с медленным Боатенгом и Алабой, который теряет позицию, выглядело однозначно в пользу "Боруссии". Хозяева неплохо этим пользовались, проходя прессинг соперника одним пасом вперед. Менье, Аканджи и Хуммельс часто пуляли мяч вперед, а Холланд вырывался на оперативный простор. Задумано все было замечательно, вот только Эрлинг только раз нормально пробил. У Ганси Флика была большая кадровая проблема перед матчем – травмировался Бенжамен Павар. Справа в обороне прогнозируемо вышел новичок Буна Сарр, который уже успел сыграть несколько матчей. И не сказать, что очень впечатлил. Сегодня страхи мюнхенских болельщиков реализовались. Экс-игрок "Марселя" был слабым звеном "Ротэн". Дортмунд терроризировал бровку Сарра и регулярно создавал оттуда моменты усилиями Рейны и Геррейро. Португальский фулбек провел космический матч. Двумя ассистами Рафаэль оформил идеальные условия для Ройса и Холанда. Затем создал еще одну возможность для капитана, однако тот все испортил. Всего у Геррейро 8 ключевых передач – это половина всех моментов "Боруссии". Сумасшедшие показатели для крайнего защитника, который ко всему успевал отрабатывать на оборону!

Игорь Малиенко soccernews.ru
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Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
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