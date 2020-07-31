Der Spiegel: "Манчестер Сити" давал ложные показания в суде

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Der Spiegel: "Манчестер Сити" давал ложные показания в суде

По данным издания Der Spiegel, "Манчестер Сити" давал ложные показания в Спортивном арбитражном суде (CAS), где рассматривалась апелляция клуба на исключение из еврокубков на 2 года.

Напомним, УЕФА обвинял английский клуб в намеренном завышении спонсорских доходов в период с 2012 по 2016 год, то есть нарушении правил ФФП.

По данным источника, есть сведения того, что директор клуба Саймон Пирс давал ложные показания в суде, утверждая, что не занимался переводами спонсорских денег. Также к делу была подкреплена переписка между Пирсом и Питером Баумгартнером, коммерческим директором Etihad Airways - титульного спонсора "Ман Сити".

Отметим, что "Сити" примет участие в следующем розыгрыше Лиги Чемпионов. Из топ-4 АПЛ команда Хосепа Гвардиолы уже точно не вылетит.

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