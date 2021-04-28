Дерби "денежных мешков": чего ожидать от матча полуфинала Лиги Чемпионов между ПСЖ и "Манчестер Сити"?

ПСЖ и "Манчестер Сити" в течение прошлого десятилетия были наиболее ненавистными для футбольного сообщества клубами. Традиционалисты постоянно обвиняли их в попытках купить статус, а не завоевать его на поле, в то время как умеренные фаны критиковали арабские проекты как причину огромного неравенства клубов. Президент парижан, например, является председателем исполнительного комитета УЕФА и одним из основных бродкастеров ЛЧ, а попытка дисквалифицировать "горожан" за нарушение ФФП завершилась юридическим разгромом. В начале 2020-х европейское сообщество успокоилось, даже начав уважать эти клубы за прогрессивный футбол. Впрочем, их встречу все равно воспринимают с иронией, называя Эль Кэшико – вот только руководству "Сити" и ПСЖ не до смеха. У них до сих пор нет побед в Лиге Чемпионов, да и о политическом противостоянии Катара с ОАЭ забывать не стоит. Недавно произошел раскол еще и по линии Суперлига – УЕФА. Конечно, все эти пункты не имеют значения для футболистов, но определенный антураж дерби они создают.

В игровом плане ПСЖ выглядит довольно неоднозначно. С одной стороны, стоит отметить сложность пути парижан – в 1/8 финала они прошли "Барселону", а в четвертьфинал команда прорвалась сквозь заслон "Баварии". Проблема заключается в том, что в обоих случаях подопечные Почеттино уверенно провели лишь один матч в этих противостояниях, чудом не испытав разгрома в другом. Особенно поразили поединки с мюнхенцами – французы победили со счетом 3:2 в Германии при сумасшедшем преимуществе соперника, а дома они проиграли, откровенно разрывая мюнхенцев в некоторых аспектах. В этом и заключается суть нынешнего ПСЖ. В чемпионате парижане также ходят по тонкому льду, за четыре тура до конца сезона держась на второй позиции с отставанием в один зачетный балл от "Лилля". Команда Почеттино проиграла "догам" в начале апреля, после чего провела серию из трех победных встреч – причем, в перестрелке с "Сент-Этьеном" коллектив спасся благодаря голу на последних секундах. В общем, в текущем чемпионате ПСЖ может как вынести прямых конкурентов в одни ворота, так и сгореть им. Стабильности нет – и это может стоить титула.

Главная тактическая "изюминка" парижан заключается в освобождении Неймара и Мбаппе от черновой работы. В одних матчах они отрабатывают без мяча больше времени, в других – меньше, но в целом их роль на поле не предусматривает большого объема рутины вроде прессинга или перекрытия линий передач. В том же матче с "Баварией" безумное игровое преимущество в центре поля достигалось не только благодаря лучшей отдачи от Нея, а и благодаря подстраховке со стороны опорников – даже дисциплинированный Неймар сачкует в каждом втором эпизоде. Впрочем, он вместе с Килианом компенсирует эту проблему аннигиляцией соперников в атаке – сдержать обоих на дриблинге или скоростных рывках просто невозможно. Вообще, весь ПСЖ идет вразрез с трендами, противопоставляя жестким игровым структурам работу от индивидуальных качеств своих звезд. Парижане во всех топ-матчах пытаются создать условия для коротких обыгрышей в узких зонах, работая от способности Нея, Мбаппе, Ди Марии и компании разрывать соперника один-в-один. В этом заключается и сила, и слабость французов.

"Манчестер Сити" – тактический антоним к "Пари Сен-Жермен". Пеп Гвардиола ставит на максимальное вовлечение всех футболистов к работе с мячом, на затяжную подготовку к атакам и владение через высокоинтеллектуальную позиционную работу. При огромном количестве суперзвезд их индивидуальное влияние на игру ограничено – если сделать нарезку действий того же Бернарду Силвы, то 90% времени вы будете наблюдать перемещение по свободным зонам, вытягивания соперников из линий и передачи на ближнего. Все решает структура, за несоответствие которой Пеп отправит на скамейку. Фантастическая тактическая продуманность и качество состава позволило "Манчестер Сити" катком пройтись по внутренним соревнованиях. В АПЛ команда лидирует с 10 очковым отрывом, а всего в последних 29 матчах в Англии "горожане" выиграли 26 раз, оформив серию в 21 победу и забрав Кубок Лиги. Обидчиками стали только "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Лидс", однако на лондонцев Гвардиола выставил полурезерв, а йоркширцы забили два гола с двух ударов. Дома тренерский штаб "Манчестер Сити" больше экспериментирует и пытается держать всю основу в тонусе (а основных в этой команде где-то человек 20). В еврокубках, однако, ситуация не столь убедительна – у англичан были слишком проходные соперники (две "Боруссии"), однако и с ними возникли определенные проблемы. В заслуженности итоговых побед никто не сомневается, но одни из главных неудачников Бундеслиги слишком много позволяли себе – Дортмунд, например, забил два очень крутых гола и мог забивать еще. Если "горожане" хотят пройти ПСЖ, им необходимо серьезно прибавить.

Какой результат ожидать в первом матче?

Пеп Гвардиола в нынешнем плей-офф ЛЧ пока не встречался с топ-клубами, а все мы знаем о его любви подготовить под особые матчи какую-то непонятную футболистам схему – в предыдущих сезонах это непременно завершалось вылетом (в частности, и во встрече против Почеттино). Париж же способен как вынести гранда при ужасном футболе, забив три гола из пяти ударов при финтах Неймара, так и проиграть ему при феерической игре. Впрочем, Пеп не может ничего не выдумывать на этот поединок, ведь в битве с Почеттино необходимо вести тактическую битву – аргентинец будет подстраиваться под "Сити". Правда, в ПСЖ явно меньше возможностей для таких баталий. Хорошо структурированный коллектив Гвардиолы способен перестраиваться по несколько раз и дисциплинированно работать в разных формациях, а вот парижанам необходимо учитывать пассивность звезд в черновой работе. Данный фактор в принципе невероятно ослабляет французов. При этом следует понимать, что "Сити", в отличие от "Барселоны", подходит к встрече в оптимальной форме. А в отличие от "Баварии", у "горожан" все лидеры готовы к бою. Париж же, несмотря на все свои достоинства, во многом прошел в полуфинал благодаря невзгодам конкурентов, а вот способность бить топового соперника в полной боеготовности вызывает вопрос – слишком уж специфический этот ПСЖ. Учитывая эти факторы, фаворитом поединка кажется "Манчестер Сити", но это только на бумаге.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников