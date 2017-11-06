Дерби есть дерби: в матче юношеских команд игрок "Фенербахче" едва не завершил карьеру соперника из "Галатасарая"

Теги фенербахчегалатасарай

Дерби есть дерби: в матче юношеских команд игрок "Фенербахче" едва не завершил карьеру соперника из "Галатасарая"В матче юношеского чемпионата Турции игрок "Фенербахче" U-17 ужасным образом едва не завершил карьеру своего соперника из "Галатасарая" U-17. Вот как все случилось.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 11 26
2 Истанбул ББ 11 23
3 Бешикташ 11 21
4 Кайсериспор 11 19
5 Сивасспор 11 19
6 Бурсаспор 11 17
7 Фенербахче 11 17
8 Гёзтепе АС Измир 11 17
9 Акхисар Беледийе ГС 11 17
10 Аланьяспор 11 14
11 Малатия Беледийеспор 11 14
12 Трабзонспор 11 13
13 Касимпаса 11 12
14 Антальяспор 11 12
15 Коньяспор 11 10
16 Карабюкспор 11 8
17 Османлыспор 11 8
18 Генчлербирлиги 11 8
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