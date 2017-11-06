Дерби есть дерби: в матче юношеских команд игрок "Фенербахче" едва не завершил карьеру соперника из "Галатасарая"

В матче юношеского чемпионата Турции игрок "Фенербахче" U-17 ужасным образом едва не завершил карьеру своего соперника из "Галатасарая" U-17. Вот как все случилось.

Galatasaray U17 v Fenerbahce U17

pic.twitter.com/MDdNfBakVH — Football Funnys (@FootballFunnys) 5 ноября 2017 г.

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