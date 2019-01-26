"Дерби" Фрэнка Лэмпарда пробился в 1/8 финала Кубка Англии

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"Дерби" Фрэнка Лэмпарда пробился в 1/8 финала Кубка Англии

В рамках 1/16 финала Кубка Англии "Дерби" в гостях одержал минимальную победу над "Аккрингтоном" и пробился в следующий раунд турнира. Единственный гол в этом матче забил Мартин Уогхорн.

"Аккрингтон" – "Дерби" - 0:1

Гол: Уогхорн, 78 - 0:1.

"Аккрингтон": Мэкстед, Коннили, Хьюз, Ричардс-Эвертон, Сайкс, Барлейзер, Джонсон (Браун, 84), Макконвилл, Донасьен (Смит, 84), Ки, Кларк.

"Дерби": Рос, Кио, Мэлоун, Богл, Томори, Маунт (Беннетт, 37), Уилсон (Йозефзон, 72), Эванс, Холмс, Уогхорн(Берд, 89), Ньюджент.

Удаления: Барлейзер (59), Богл (90).

Напомним, что главным тренером "Дерби" является легенда английского футбола Фрэнк Лэмпард.

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