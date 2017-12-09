Дерби Италии: "Ювентус" принимает "Интер"

"Ювентус" – "Интер"

Стадион: "Ювентус"

Начало матча: 22:45

Арбитр: Паоло Валери

Противостояние "Ювентуса" и "Интера" является одним из самых принципиальных в стране. Его также называют Дерби Италии. Команда провели между собой наибольшее количество игр в Серии А, соперничество началось еще в начале двадцатого века. Обострились отношения между двумя командами в шестидесятых годах, когда в концовке чемпионата сезона 60/61 оба клуба претендовали на золото и играли между собой в Турине. Матч был прерван из-за болельщиков "Ювентуса", которые устроили беспорядки на стадионе, туринцам засчитали техническое поражение. Однако президент "старой синьоры" Умберто Аньелли сумел договориться о переигровке этого матча. Недовольные представители "Интера" в знак протеста выпустили на эту игру молодежный состав, который в итоге проиграл со счетом 9:1. В дальнейшем напряжение в отношениях между двумя клубами только возрастало. Для "Интера" "Ювентус" является самым главным раздражителем.

В последнее время команда из Милана не могла претендовать на высокие места, находившись в кризисе, несколько сезонов "Интер" не мог пробиться даже в Лигу Европы, однако сейчас он сумел возродиться и имеет шансы побороться даже за победу в Серии А, особенно если сумеет удачно сыграть на поле своего главного соперника.

"Ювентус" в текущем сезоне не выглядит непобедимым, оборона перестала быть монолитной, допуская серьезные ошибки, хотя в Серии А найдется не так много команд, которые способны наказать туринцев, при этом не пропустив гол в свои ворота. У "Ювентуса" лучшая атака в стране, поэтому иногда он компенсирует неудачную игру в обороне успешными действиями в атаке. Именно поэтому команда Аллегри пока проиграла только две игры.

Интересные факты противостояния:

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами.

"Интер" и "Ювентус" провели между собой 236 матчей: 107 побед у туринцев, 73 – у команды из "Милана", 56 ничьих.

"Интер" не может победить "Ювентус" в Турине с 2012 года.

Лучшие бомбардиры противостояния: Сивори, Меацца и Бонинсенья (по 12 голов). 6 мячей из 12 Сивори забил в одном матче против молодежного состава "Интера". Из текущего состава лучший Мауро Икарди – 4 мяча.

Ориентировочные составы:

"Ювентус": Щесны, Де Шильо, Бенатия, Сандро, Маркизио, Хедира, Пьянич, Дибала, Манджукич, Игуаин.

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Миранда, Шкриньяр, Сантон, Весино, Гальярдини, Кандрева, Валеро, Перишич.

Прогноз на матч:

"Ювентус" является фаворитом, так как играет на своем поле, однако и "Интер" может показать свою лучшую игру и побороться за победу. В последних матчах разыгрались Икарди и Перишич, которые в этом сезоне на двоих забили уже 23 гола из 33 общекомандных. В целом же гостей сегодня устроит и ничья.

Букмекеры предлагают на победу "Ювентуса" коэффициент 1.90, на ничью – 3.70, на "Ювентус" – 4.40.

Вячеслав Горбачев

Также читайте! Анонс матча "Вест Хэм" - "Челси" | http://soccernews.ru