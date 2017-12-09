Дерби Италии: "Ювентус" принимает "Интер"

Теги ювентусинтер милан

Дерби Италии: "Ювентус" принимает "Интер""Ювентус" – "Интер"

Стадион: "Ювентус"

Начало матча: 22:45

Арбитр: Паоло Валери

Противостояние "Ювентуса" и "Интера" является одним из самых принципиальных в стране. Его также называют Дерби Италии. Команда провели между собой наибольшее количество игр в Серии А, соперничество началось еще в начале двадцатого века. Обострились отношения между двумя командами в шестидесятых годах, когда в концовке чемпионата сезона 60/61 оба клуба претендовали на золото и играли между собой в Турине. Матч был прерван из-за болельщиков "Ювентуса", которые устроили беспорядки на стадионе, туринцам засчитали техническое поражение. Однако президент "старой синьоры" Умберто Аньелли сумел договориться о переигровке этого матча. Недовольные представители "Интера" в знак протеста выпустили на эту игру молодежный состав, который в итоге проиграл со счетом 9:1. В дальнейшем напряжение в отношениях между двумя клубами только возрастало. Для "Интера" "Ювентус" является самым главным раздражителем.

В последнее время команда из Милана не могла претендовать на высокие места, находившись в кризисе, несколько сезонов "Интер" не мог пробиться даже в Лигу Европы, однако сейчас он сумел возродиться и имеет шансы побороться даже за победу в Серии А, особенно если сумеет удачно сыграть на поле своего главного соперника.

"Ювентус" в текущем сезоне не выглядит непобедимым, оборона перестала быть монолитной, допуская серьезные ошибки, хотя в Серии А найдется не так много команд, которые способны наказать туринцев, при этом не пропустив гол в свои ворота. У "Ювентуса" лучшая атака в стране, поэтому иногда он компенсирует неудачную игру в обороне успешными действиями в атаке. Именно поэтому команда Аллегри пока проиграла только две игры.

Интересные факты противостояния:

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами.

"Интер" и "Ювентус" провели между собой 236 матчей: 107 побед у туринцев, 73 – у команды из "Милана", 56 ничьих.

"Интер" не может победить "Ювентус" в Турине с 2012 года.

Лучшие бомбардиры противостояния: Сивори, Меацца и Бонинсенья (по 12 голов). 6 мячей из 12 Сивори забил в одном матче против молодежного состава "Интера". Из текущего состава лучший Мауро Икарди – 4 мяча.

Ориентировочные составы:

"Ювентус": Щесны, Де Шильо, Бенатия, Сандро, Маркизио, Хедира, Пьянич, Дибала, Манджукич, Игуаин.

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Миранда, Шкриньяр, Сантон, Весино, Гальярдини, Кандрева, Валеро, Перишич.

Прогноз на матч:

"Ювентус"  является фаворитом,  так как играет на своем поле, однако и "Интер" может показать свою лучшую игру и побороться за победу. В последних матчах разыгрались Икарди и Перишич, которые в этом сезоне на двоих забили уже 23 гола из 33 общекомандных. В целом же гостей сегодня устроит и ничья.

Букмекеры предлагают на победу "Ювентуса" коэффициент 1.90, на ничью – 3.70, на "Ювентус" – 4.40.

Вячеслав Горбачев 

Также читайте! Анонс матча "Вест Хэм" - "Челси" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

От игры к игре: как развивалось соперничество Моуринью и Гвардиолы

От игры к игре: как развивалось соперничество Моуринью и Гвардиолы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан 16 40
2 Наполи 15 38
3 Ювентус 16 38
4 Рома 14 34
5 Лацио 14 32
6 Сампдория 15 27
7 Фиорентина 15 21
8 Милан 15 21
9 Болонья 15 21
10 Аталанта 15 20
11 Торино 15 20
12 Кьево 15 20
13 Кальяри 16 17
14 Удинезе 14 15
15 Дженоа 15 13
16 Кротоне 15 12
17 Сассуоло 15 11
18 СПАЛ 15 10
19 Хеллас Верона 15 9
20 Беневенто 15 1
Полная таблица

топ-5 тегов