"Дерби Каунти" – "Фулхэм" - 1:0 (обзор)

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"Дерби Каунти" – "Фулхэм" - 1:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор первого полуфинального матча плей-офф за выход в АПЛ между "Дерби Каунти" и "Фулхэмом".

Не пропустите: "Дерби Каунти" одолел "Фулхэм" в первом матче плей-офф за выход в АПЛ. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 37 97
2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
17 Саутгемптон 37 36
18 Суонси Сити 37 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
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