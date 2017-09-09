"Дерби Каунти" - "Халл Сити" - 5:0 (обзор)

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"Дерби Каунти" - "Халл Сити" - 5:0 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча английского Чемпионшипа между "Дерби" и "Халлом".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Кардифф Сити 5 15
2 Ипсвич Таун 5 12
3 Лидс Юнайтед 5 11
4 Дерби Каунти 6 10
5 Вулверхэмптон 5 10
6 Шеффилд Юнайтед 5 9
7 Ноттингем Форест 5 9
8 Престон Норт Энд 5 8
9 Мидлсбро 5 7
10 Халл Сити 6 7
11 Куинз Парк Рейнджерс 5 7
12 Рединг 5 7
13 Бристол Сити 5 6
14 Фулхэм 5 6
15 Барнсли 5 6
16 Шеффилд Уэнсдэй 5 6
17 Миллуол 5 5
18 Астон Вилла 5 5
19 Сандерленд 5 5
20 Бирмингем Сити 5 4
21 Бертон Альбион 5 4
22 Норвич Сити 5 4
23 Брентфорд 5 2
24 Болтон Уондерерс 5 2
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