"Дерби Каунти" назвал имя преемника Лэмпарда

"Дерби Каунти" на своём официальном сайте объявил о назначении Филлипа Коку на пост главного тренера команды.

48-летний специалист заключил с английским клубом контракт до лета 2023 года.

Голландец сменил у руля "баранов" Фрэнка Лэмпарда, который ушёл в "Челси".

В течение тренерской карьеры Коку возглавлял ПСВ и "Фенербахче".

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