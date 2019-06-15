"Дерби Каунти" не хочет расставаться с Лэмпардом
Руководство "Дерби Каунти" не хочет, чтобы главный тренер команды Фрэнк Лэмпард покидал клуб, передает The Telegraph.
По данным источника, клуб сейчас ведет переговоры с 40-летним специалистом по поводу продления контракта.
Ранее сообщалось, что Лэмпардом активно интересуется "Челси", который хочет его видеть на посту главного тренера вместо Маурицио Сарри, который в скором времени возглавит "Ювентус".
Отступные за специалиста составляют 4,5 миллиона евро.
Лэмпард стал тренером в конце мая 2018 года. "Дерби Каунти" является первой командой, которую возглавил бывший футболист. Клуб занял шестое место в турнирной таблице английского Чемпионшипа.
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