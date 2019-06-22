"Дерби Каунти" не оставляет попыток сохранить Лэмпарда

"Дерби Каунти" не хочет отпускать главного тренера Фрэнка Лэмпарда, который, скорее всего, возглавит "Челси" в скором времени. Об этом сообщает Mirror.

По данным источника, "Дерби" предлагает 40-летнему специалисту годовой контракт с окладом в 3,2 миллиона евро. Таким образом, за четыре года общая сумма зарплаты составит - 13 миллионов евро.

Возможно заменой Лэмпарда в "Дерби" может стать его бывший одноклубник Джон Терри.

40-летний Лэмпард начал тренерскую карьеру в конце мая 2018 года. "Дерби" в минувшем сезоне занял 6 место в турнирной таблице Чемпионшипа.

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