"Дерби Каунти" одолел "Фулхэм" в первом матче плей-офф за выход в АПЛ

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"Дерби Каунти" одолел "Фулхэм" в первом матче плей-офф за выход в АПЛ

В первом полуфинальном матче плей-офф за выход в АПЛ "Дерби Каунти" одержал минимальную победу над "Фулхэмом".

"Дерби Каунти" – "Фулхэм" - 1:0

Гол: Джером, 34 - 1:0.

"Дерби Каунти": Карсон, Кио, Форсит, Уиздом, Дэвис, Хаддлстоун, Джонсон, Лоуренс, Вайманн (Хэнсон, 90), Выдра (Анья, 68), Джером (Ньюджент, 68).

"Фулхэм": Беттинелли, Сессеньон (Кебано, 76), Рим, Одои, Фредерикс, Юхансен (Норвуд, 88), Макдоналд, Айите (Пьязон, 76), Кэрни, Таргетт, Митрович.

Ответный матч состоится в понедельник, 14 мая.

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