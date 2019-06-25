"Дерби Каунти" официально дал разрешение "Челси" на переговоры с Лэмпардом

Экс-игрок "Челси" Фрэнк Лэмпард в скором времени возглавит лондонский клуб. Об этом сообщает Sky Sports.

"Дерби Каунти", который возглавляет Лэмпарл, сообщил, что позволяют "Челси" вести переговоры с 41-летним специалистом.

По данным источника, "Челси" необходимо будет выплатить "Дерби" 5 миллионов евро за досрочное расторжение контракта с тренером.

Напомним, ранее пост главного тренера "Челси" покинул Маурицио Сарри, который возглавил "Ювентус".

А еще: СМИ узнали, когда "Челси" объявит о назначении Лэмпарда| http://soccernews.ru