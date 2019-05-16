"Дерби Каунти" победил "Лидс" и вышел в финал плей-офф Чемпионшипа

"Дерби Каунти" обыграл "Лидс" в полуфинале плей-офф Чемпионшипа.

Подопечные Фрэнка Лэмпарда стали вторыми финалистами плей-офф Чемпионшипа за выход в АПЛ.

В финале, который пройдет 27 мая на "Уэмбли" они сыграют с "Астон Виллой".

"Лидс" - "Дерби Каунти" - 2:4 (1:1)

Голы: Даллас, 24 - 1:0, Марриотт, 45 - 1:1, Маунт, 46 - 1:2, Уилсон, 58 - 1:3, Даллас, 62 - 2:3. Марриотт, 85 - 2:4.

В финале, который пройдет 27 мая на "Уэмбли", "Дерби" сыграют с "Астон Виллой".

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