"Дерби Каунти" презентовал Руни

"Дерби Каунти" напомнил, что 1 января Уэйн Руни стал играющим тренером команды.

Стороны согласовали переход ещё в августе, а с конца ноября именитый англичанин тренируется в стане "баранов".

Контракт 34-летнего форварда с клубом из Чемпионшипа рассчитан до лета 2021 года с опцией продления ещё на один сезон.

В "Дерби Каунти" Руни перебрался из американского "Ди Си Юнайтед".

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