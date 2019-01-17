"Дерби" Лэмпарда выбил представителя АПЛ из Кубка Ангглии

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"Дерби" Лэмпарда выбил представителя АПЛ из Кубка Ангглии

В ответном матче третьего раунда Кубка Англии "Саутгемптон" и "Дерби Каунти" снова сыграли вничью со счётом 2:2 (первая игра завершилась с аналогичным результатом), поэтому победителя дуэли пришлось выявлять в серии пенальти, где точнее оказались подопечные Фрэнка Лэмпарда.

"Саутгемптон" – "Дерби Каунти" - 2:2, по пенальти - 3:5

Голы: Армстронг, 68 - 1:0, Редмонд, 70 - 2:0, Уилсон, 76 - 2:1, Уогхорн, 82 - 2:2.

"Саутгемптон": Ганн, Джонсон (Редмонд, 46), Вестергор, Стивенс, Рэмзи (Таргетт, 110), Ромеу, Уорд-Проуз, Армстронг (Слэттери, 90), Эльюнусси, Соареш, Лонг (Галлахер, 73).

"Дерби Каунти": Рос, Кио, Мэлоун, Богл (Холмс, 94), Томори, Брайсон, Хаддлстоун (Лоуренс, 80), Маунт, Уилсон (Беннетт, 102), Уогхорн, Мэрриотт (Ньюджент, 76).

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