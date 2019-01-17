"Дерби" Лэмпарда выбил представителя АПЛ из Кубка Ангглии
В ответном матче третьего раунда Кубка Англии "Саутгемптон" и "Дерби Каунти" снова сыграли вничью со счётом 2:2 (первая игра завершилась с аналогичным результатом), поэтому победителя дуэли пришлось выявлять в серии пенальти, где точнее оказались подопечные Фрэнка Лэмпарда.
"Саутгемптон" – "Дерби Каунти" - 2:2, по пенальти - 3:5
Голы: Армстронг, 68 - 1:0, Редмонд, 70 - 2:0, Уилсон, 76 - 2:1, Уогхорн, 82 - 2:2.
"Саутгемптон": Ганн, Джонсон (Редмонд, 46), Вестергор, Стивенс, Рэмзи (Таргетт, 110), Ромеу, Уорд-Проуз, Армстронг (Слэттери, 90), Эльюнусси, Соареш, Лонг (Галлахер, 73).
"Дерби Каунти": Рос, Кио, Мэлоун, Богл (Холмс, 94), Томори, Брайсон, Хаддлстоун (Лоуренс, 80), Маунт, Уилсон (Беннетт, 102), Уогхорн, Мэрриотт (Ньюджент, 76).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|22
|57
|2
|Манчестер Сити
|21
|50
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|22
|47
|5
|Арсенал Лондон
|22
|41
|6
|Манчестер Юнайтед
|22
|41
|7
|Уотфорд
|22
|32
|8
|Лестер Сити
|22
|31
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|31
|10
|Эвертон
|22
|30
|11
|Вулверхэмптон
|21
|29
|12
|Борнмут
|22
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|22
|26
|14
|Кристал Пэлас
|22
|22
|15
|Бернли
|22
|21
|16
|Саутгемптон
|22
|19
|17
|Кардифф Сити
|22
|19
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|18
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|22
|11