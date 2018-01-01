Дерби Ливерпуль – Манчестер: "Ириски" принимают "Красных дьяволов"

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Дерби Ливерпуль – Манчестер: "Ириски" принимают "Красных дьяволов"

"Эвертон" – "Манчестер Юнайтед"

Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль, Англия)

Начало матча: 20:30

Арбитр: Андре Марринер (Бирмингем)

Свой первый матч 2018 года "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед" проведут на стадионе "Гудисон Парк". В рамках 22-го тура английской Премьер-лиги "ириски" сразятся с командой Жозе Моуринью. Обе команды не лучших образом провели концовку прошлого года, не выигрывая уже в трех матчах кряду.

"Эвертон" в поединке последнего тура был близок к тому, чтобы продолжить безпроигрышную серию в Премьер-лиге. Встречались ливерпульцы на выезде с "Борнмутом". По ходу матча "синим" удалось отыграться, однако в компенсированное время "ириски" все же пропустили.

Таким образом, для "Эвертона" это поражение стало первым после появления у руля Сэма Эллардайса. Под его началом команда сыграла до этого шесть матчей, добыв три победы над "Хаддерсфилдом" (2:0), "Суонси" (3:1) и "Ньюкаслом" (1:0). В актив "синим" можно занести и домашнюю нулевую ничью с "Челси", а также результативный мир  в ливерпульском дерби (1:1).

Возможно, придаст уверенности действиям в нападении "Эвертона" возвращение на поле главного бомбардира команды Уэйна Руни, у которого была небольшая травма. Среди потерь стоит отметить лишь травму Лейтона Бэйнса.

Закончив три последних матча вничью, подопечные Жозе Моуриньо практически выключились из борьбы за чемпионский титул. К тому же, манкунианцы потеряли вторую строчку, уступив место "Челси". Похоже, что поражение от "Манчестер Сити" все-таки  подорвало боевой дух "красных дьяволов". После того матча "Манчестер Юнайтед" смог выиграть лишь два матча из шести. Были добыты тяжелые победы над аутсайдерами – дома над "Борнмутом" (1:0) и на выезде над "Вест Бромвичем" (2:1).

А вот дальше наступил неприятный период. Из кубка Лиги МЮ вылетел после поражения от представителя Чемпионшипа "Бристоля" (1:2), а затем сыграл трижды вничью в Премьер-лиге. В прошлом туре подопечные Жозе Моуриньо принимали "Саутгемптон" и несмотря на преимущество, так и не смогли распечатать ворота гостей. В итоге голов в этом матче зрители так и не увидели. В лазарете у "Манчестер Юнайтед" находятся Ромелу Лукаку, Луис Антонио Валенсия, Златан Ибрагимович, Крис Смоллинг, Маруан Феллайни, Эрик Байи и Майкл Кэррик. 

Что касается очных матчей, то в первом круге "Манчестер Юнайтед" разгромил "Эвертон" на "Олд Траффорд" со счетом 4:0, но три из четырех мячей забил после 82-й минуты. Его беспроигрышная серия в противостоянии насчитывает шесть матчей, четыре из которых были выиграны. В то же время манкунианцы выиграли всего один из пяти последних матчей против "ирисок" в Ливерпуле в рамках чемпионата Англии, потерпев три поражения.

Интересные факты противостояния "Эвертона" и "Манчестера Юнайтед":

"Эвертон" не может выиграть у "Манчестер Юнайтед" в 6 матчах кряду

Последний раз манкунианцы уступали на "Гудисон Парк" 26 апреля 2015 года (0:3)

Ничейная серия "Манчестер Юнайтед" в Премьер-лиге составляет 3 матча

Беспроигрышная домашняя серия "Эвертона" в чемпионате длится 5 игр 

Ориентировочные составы на игру:

"Эвертон": Пикфорд – Кенни, Кин, Уильямс, Мартина, Гейе, Дэвис, Сигурдссон, Руни, Болази, Калверт-Левин.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Блинд, Джонс, Рохо, Янг, Погба, Матич, Лингард, Мата, Мартьяль, Рэшфорд.

Прогноз на матч "Эвертон" – "Манчестер Юнайтед":

Оба клуба переживают небольшой спад, и вот уже три тура кряду никто из них не может выиграть. Однако "Эвертон" очень хорош на родном стадионе и большую часть очков набрал именно дома. Манкунианцы в матче против "Саутгемптона" показали, что испытывают дефицит идей в атаке. Так что у "ирисок" есть неплохой шанс отобрать очки у гостей.

Букмекеры склонны верить в успех "Манчестер Юнайтед". На победу команды Жозе Моуринью ставки принимаются с коэффициентом 1.80 баллов. Ничейный исход, по мнению специалистов, менее вероятен (коэффициент – 3.60), а вот победа "ирисок" оценивается в 5.50 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
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