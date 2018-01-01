Дерби Ливерпуль – Манчестер: "Ириски" принимают "Красных дьяволов"
"Эвертон" – "Манчестер Юнайтед"
Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль, Англия)
Начало матча: 20:30
Арбитр: Андре Марринер (Бирмингем)
Свой первый матч 2018 года "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед" проведут на стадионе "Гудисон Парк". В рамках 22-го тура английской Премьер-лиги "ириски" сразятся с командой Жозе Моуринью. Обе команды не лучших образом провели концовку прошлого года, не выигрывая уже в трех матчах кряду.
"Эвертон" в поединке последнего тура был близок к тому, чтобы продолжить безпроигрышную серию в Премьер-лиге. Встречались ливерпульцы на выезде с "Борнмутом". По ходу матча "синим" удалось отыграться, однако в компенсированное время "ириски" все же пропустили.
Таким образом, для "Эвертона" это поражение стало первым после появления у руля Сэма Эллардайса. Под его началом команда сыграла до этого шесть матчей, добыв три победы над "Хаддерсфилдом" (2:0), "Суонси" (3:1) и "Ньюкаслом" (1:0). В актив "синим" можно занести и домашнюю нулевую ничью с "Челси", а также результативный мир в ливерпульском дерби (1:1).
Возможно, придаст уверенности действиям в нападении "Эвертона" возвращение на поле главного бомбардира команды Уэйна Руни, у которого была небольшая травма. Среди потерь стоит отметить лишь травму Лейтона Бэйнса.
Закончив три последних матча вничью, подопечные Жозе Моуриньо практически выключились из борьбы за чемпионский титул. К тому же, манкунианцы потеряли вторую строчку, уступив место "Челси". Похоже, что поражение от "Манчестер Сити" все-таки подорвало боевой дух "красных дьяволов". После того матча "Манчестер Юнайтед" смог выиграть лишь два матча из шести. Были добыты тяжелые победы над аутсайдерами – дома над "Борнмутом" (1:0) и на выезде над "Вест Бромвичем" (2:1).
А вот дальше наступил неприятный период. Из кубка Лиги МЮ вылетел после поражения от представителя Чемпионшипа "Бристоля" (1:2), а затем сыграл трижды вничью в Премьер-лиге. В прошлом туре подопечные Жозе Моуриньо принимали "Саутгемптон" и несмотря на преимущество, так и не смогли распечатать ворота гостей. В итоге голов в этом матче зрители так и не увидели. В лазарете у "Манчестер Юнайтед" находятся Ромелу Лукаку, Луис Антонио Валенсия, Златан Ибрагимович, Крис Смоллинг, Маруан Феллайни, Эрик Байи и Майкл Кэррик.
Что касается очных матчей, то в первом круге "Манчестер Юнайтед" разгромил "Эвертон" на "Олд Траффорд" со счетом 4:0, но три из четырех мячей забил после 82-й минуты. Его беспроигрышная серия в противостоянии насчитывает шесть матчей, четыре из которых были выиграны. В то же время манкунианцы выиграли всего один из пяти последних матчей против "ирисок" в Ливерпуле в рамках чемпионата Англии, потерпев три поражения.
Интересные факты противостояния "Эвертона" и "Манчестера Юнайтед":
"Эвертон" не может выиграть у "Манчестер Юнайтед" в 6 матчах кряду
Последний раз манкунианцы уступали на "Гудисон Парк" 26 апреля 2015 года (0:3)
Ничейная серия "Манчестер Юнайтед" в Премьер-лиге составляет 3 матча
Беспроигрышная домашняя серия "Эвертона" в чемпионате длится 5 игр
Ориентировочные составы на игру:
"Эвертон": Пикфорд – Кенни, Кин, Уильямс, Мартина, Гейе, Дэвис, Сигурдссон, Руни, Болази, Калверт-Левин.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Блинд, Джонс, Рохо, Янг, Погба, Матич, Лингард, Мата, Мартьяль, Рэшфорд.
Прогноз на матч "Эвертон" – "Манчестер Юнайтед":
Оба клуба переживают небольшой спад, и вот уже три тура кряду никто из них не может выиграть. Однако "Эвертон" очень хорош на родном стадионе и большую часть очков набрал именно дома. Манкунианцы в матче против "Саутгемптона" показали, что испытывают дефицит идей в атаке. Так что у "ирисок" есть неплохой шанс отобрать очки у гостей.
Букмекеры склонны верить в успех "Манчестер Юнайтед". На победу команды Жозе Моуринью ставки принимаются с коэффициентом 1.80 баллов. Ничейный исход, по мнению специалистов, менее вероятен (коэффициент – 3.60), а вот победа "ирисок" оценивается в 5.50 баллов.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|18
|52
|2
|Манчестер Юнайтед
|18
|41
|3
|Челси
|18
|38
|4
|Ливерпуль
|18
|34
|5
|Арсенал Лондон
|18
|33
|6
|Бернли
|18
|32
|7
|Тоттенхэм
|18
|31
|8
|Лестер Сити
|18
|26
|9
|Уотфорд
|18
|22
|10
|Эвертон
|17
|22
|11
|Хаддерсфилд Таун
|18
|21
|12
|Саутгемптон
|18
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|18
|14
|Кристал Пэлас
|18
|17
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|17
|16
|Борнмут
|18
|16
|17
|Сток Сити
|18
|16
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|15
|19
|Вест Бромвич Альбион
|18
|14
|20
|Суонси Сити
|17
|12