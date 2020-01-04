Дерби Ливерпуля, Сульшер в логове "волков" и важный экзамен для Гаттузо: разбираем, что посмотреть на выходных!

"Хетафе" – "Реал Мадрид"

4 января, 18:00. Хетафе, "Альфонсо Перес"

"Хетафе" очень бодро провел первый круг Ла Лиги. Если бы не поражение в последнем матче против "Вильярреала", "синие" остались бы в зоне Лиги Чемпионов. "Реал" продолжает борьбу за титул, поэтому будет играть исключительно на победу. Зинедин Зидан в отчетном матче из-за травм не сможет рассчитывать на Эдена Азара, Марсело и Марко Асенсио, а Серхио Рамос отбывать дисквалификацию. Остается надеяться, что пауза в две недели помогла французу найти решение. "Реал" длительное время держался рядом с "Барселоной" на вершине таблицы, но три последних матча Примеры мадридцы свели к ничьим. Причем, Зидан справедливо жаловался на отсутствие удачи, ведь "сливочные" по игре должны были побеждать и "Барселону", и "Атлетик". Самое время прервать безвыигрышную серию. "Хетафе" – это команда из пригорода Мадрида, поэтому противостояние с "Реалом" можно назвать принципиальным. Хотя следует заметить, что последний раз синие побеждали королевский клуб более восьми лет назад. В нынешнем сезоне "Хетафе" берет свое основном благодаря прагматизму. "Синие" мало пропускают (всего 17 мячей, уступая по этому показателю только обоим мадридским грандам), но забить смогли всего 26 голов. Вряд ли короткая рождественская пауза что-то кардинально изменила.

"Вулверхэмптон" – "Манчестер Юнайтед"

4 января, 20:30. Вулверхэмптон, "Молинью"

Сульшер снова оказался в зоне риска. Поражения против "Арсенала" и "Уотфорда" всколыхнули новые волны критики, поэтому "Манчестер Юнайтед" не будет филонить, а отнесется к матчу Кубка Англии со всей серьезностью. Тем более, на этот раз соперник у "красных дьяволов" очень непростой. Создается впечатление, что до сих пор от увольнения норвежского специалиста спасала только нестабильность конкурентов. "Манчестер Юнайтед" находится всего в четырех очках от зоны Лиги Чемпионов, но заслуги "манкунианцев" в этом мало. Команда Сульшера хорошо играет против грандов (победы над "Манчестер Сити", "Тоттенхэмом" и "Челси"), но в игре первым номером проблемы огромные. МЮ очень часто теряет очки с командами, которые делают ставку на оборону. Игру против "волков" из-за травмы пропустят Скотт Мактоминей и Поль Погба. Если к игре без француза команда медленно начала привыкать, то потеря шотландца достаточно весомая, а вылета из Кубка Сульшеру могут и не простить. "Вулверхэмптон" уже имеет опыт победы над "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии. В прошлом году "волки" выбили команду Сульшера на стадии 1/4 финала. И вообще "путешественники" ни разу не уступили "манкунианцам" после своего возвращения в АПЛ в 2018, добыв две победы на своем поле. Есть в арсенале Эшпириту Санту и свой козырь – в матче против "Уотфорда" Адама Траоре провел 15 успешных попыток дриблинга (рекорд АПЛ). Средний показатель испанца – 8 попыток. Никто в чемпионатах ТОП-5 не переигрывает своих соперников один-в-один чаще. Защитникам "Манчестер Юнайтед" будет трудно еще и в контактной борьбе с форвардом, который поражает своими габаритами.

"Ливерпуль" – "Эвертон"

5 января, 19:00. Ливерпуль, "Энфилд"

Мерсисайдское дерби – это всегда важно и часто зрелищно. Не имеет значения, в какой форме находятся команды, или какие демонстрируют результаты. Победа в принципиальном противостоянии для болельщиков может стать важнейшим упоминанием на весь сезон, тем более, когда есть возможность лишить конкурента шанса получить трофей. Ведь дальше борьбу за Кубок Англии продолжит лишь один. "Ливерпуль" довольно легкомысленно относится к Кубку – последний раз "красные" становились его обладателем в далеком 2006-м. И на этот раз ожидается, что Юрген Клопп прибегнет к ротации. Правда, этот шаг вынужденный, ведь Матип, Фабиньо, Ловрен, Окслейд-Чемберлен, Шакири и, вероятно, Наби Кейта не смогут сыграть из-за травм. Также немецкий специалист планирует оставить на скамейке запасных основное атакующее трио, которое получит отдых. Зато возможно появление в составе зимнего новичка - Такуми Минамино. "Ливерпуль" не боится экспериментировать, что может сделать матч только интереснее. Болельщики "Эвертона" до сих пор помнят последний выезд на "Энфилд" – позорное поражение со счетом 2:5 стоило Марку Силве должности. Теперь во главе "ирисок" Карло Анчелотти, который, кажется, знает секрет успеха в противостоянии с "Ливерпулем". Его "Наполи" в последние два розыгрыша Лиги Чемпионов попадал с "красными" в одну группу и уступил лишь раз при двух победах и ничьей. Команда итальянца точно не станет пренебрегать Кубком Англии, ведь это чуть ли не единственный шанс побороться за трофей в этом сезоне.

"Ювентус" – "Кальяри"

6 января, 17:00. Турин, "Ювентус Стэдиум"

Действующий чемпион принимает величайшее открытие нынешнего сезона. "Кальяри" провел хорошую трансферную кампанию и просто шокировал Серию "А". Сарды еще два тура назад находились в зоне Лиги Чемпионов, но уже три матча не знают вкуса побед. Что можно сказать точно – команда Роландо Марана любит и умеет играть против соперников, которые не закрываются в обороне, а "Ювентус" на глазах собственных болельщиков этого точно делать не будет. От назначения Маурицио Сарри ожидали гораздо большего! В текущем чемпионате "старая синьора" только пять раз сохраняла свои ворота "сухими" – худший показатель с сезона 2010/11. И результаты туринцев на фоне успехов их экс-тренера в "Интере" дают возможность говорить о реальной борьбе за чемпионство, в которой "Юве" уже не выглядит безоговорочным фаворитом. А проигранный "Лацио" Суперкубок только увеличивает давление на Роналду и компанию. В свою очередь "Кальяри" продемонстрировал наибольший прогресс среди команд Серии "А" (даже с учетом лидерства "Интера"). Причем, "россоблу" далеки от прагматичного футбола. Они являются крупнейшим поставщиком драйва и "рок-н-ролла". Сарды берут свое, прежде всего, благодаря сумасшедшей атаке, где ключевую роль играет Раджа Наингголан. "Ювентус" всегда был принципиальным соперником для "Ниндзя", но на этот раз для успеха придется немного переписать историю. Дело в том, что "Кальяри" лишь дважды за 38 матчей Серии "А" побеждал на поле туринцев, а последняя победа была зафиксирована еще в 2009-м, когда Сардами руководил Массимилиано Аллегри.

"Интер" – "Наполи"

6 января, 22:45. Милан, "Джузеппе Меацца"

Несмотря на провальное начало нынешнего сезона в исполнении "партенопейцев", матчи этих команд на Апеннинах следует рассматривать с приставкой "топ". Безусловно, это центральный поединок 18-го тура Серии "А". "Интер" ведет отчаянную борьбу за чемпионство, а "Наполи" уже с новым тренером пытается вернуться в зону еврокубков. Аурелио Де Лаурентис решил, что команде нужен новый мотиватор, хотя свой последний матч во главе "Наполи" Карло Анчелотти выиграл, разгромив "Генк" (4:0) и выведя "синих" в плей-офф Лиги Чемпионов. Встреча против "Интера" станет первой для Дженнаро Гаттузо, к которой он мог основательно подготовиться – пауза в две недели вполне этому поспособствовала. Задача у легенды "Милана" сложная, ведь "Наполи" в текущей кампании выиграл лишь одну игру из пяти против команд из верхней части турнирной таблицы. Словом, первая тренерская дуэль Рино и Конте интригует. "Интер" – пока лучшая команда Серии "А". Дело даже не в фактическом лидерстве, а в качестве игры. "Нерадзурри" с приходом Антонио Конте прогнозируемо начали демонстрировать сбалансированный футбол. Защита миланцев – лучшая в лиге (всего 14 пропущенных мячей), а нападение (36 голов) уступает лишь "Лацио" (38) и "Аталанте" (43). "Интер" проиграл только один раз за последние 13 выездных матчей, но это поражение – именно от "Наполи" (1: 4), кроме того, в составе "змей" нет ни одного игрока, который забивал бы на "Сан-Паоло". Да, гости будут безусловным фаворитом, но команда Гаттузо так просто не сдастся.