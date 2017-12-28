Дерби Лондона: "Арсеналу" предстоит тяжелый выезд в гости к "Кристал Пэлас"

"Кристал Пэлас" – "Арсенал"

Стадион: "Селхерст Парк" (Лондон)

Начало матча: 23:00

Арбитр: Майкл Оливер

Послерождественская программа 20-го тура английской Премьер-Лиги завершится лондонским дерби, в рамках которого "Кристал Пэлас" в родных стенах примет "Арсенал". Исторически так сложилось, что в общем-то, "стекольщики" являются достаточно удобным соперником для "канониров". Тем не менее, преждевременно записывать столичный гранд в явные фавориты все же не стоит. Потому как сложно забыть разгромное поражение на "Селхерст Парк" в апреле этого года, когда хозяева отпраздновали победу со счетом 3:0.

В целом, схватки "Кристал Пэлас" и "Арсенала", несмотря на землячество не являются такими уж принципиальными соперниками, потому как "орлы" представляют южную часть Лондона, а "канониры" – северную.

В последнее время команде Арсена Венгера с трудом даются зачетные баллы. В крайних пяти схватках "пушкари" в двух матчах одержали победу с минимальным счетом, а еще в трех была расписана ничья, причем это далеко не худший результат, при той игре, которую они продемонстрировали. Но, прежде всего, стоит выделить другое. В прошлом матче против "Ливерпуля" "Арсенал" сумел проявить характер, выйдя вперед, казалось, безнадежно проигрывая по ходу встречи со счетом 2:0. И это как раз то, что вселяет оптимизм в самих "канониров" и их преданных поклонников.

"Кристал Пэлас" в последний раз терпел неудачу еще в начале ноября. Тем не менее, подопечные Роя Ходжсона до сих пор пребывают в зоне риска, опережая команды их зоны вылета всего на одно очко. Перед поединком в стане обеих команд имеются небольшие кадровые проблемы. "Арсеналу" точно не помогут травмированные Аарон Рэмзи и Оливье Жиру, а "орлам" – Коннор Уикхэм, Мамаду Сако и Дамьен Дилейни.

Интересные факты противостояния "Кристал Пэлас" и "Арсенала":

Последний матч между "Кристал Пэлас" и "Арсеналом" завершился разгромной победой "стекольщиков" со счетом 3:0. Это была первая домашняя победа над "канонирами" в рамках Премьер-Лиги.

Лондонские "орлы" непобедимы на протяжении шести последних матчей на "Селхерст Парк" в рамках Премьер-Лиги.

Подопечные Арсена Венгера не пропустили ни одного гола в трех лондонских дерби текущего сезона. В последний раз "пушкари" не проигрывали в четырех подряд дерби почти 19 лет назад.

Ориентировочные составы на игру:

Кристал Пэлас: Сперони, Келли, Томкинс, Данн, Шлупп, Миливоевич, Кабай, Таунсенд, Лофтус-Чик, Заха, Бентеке

Арсенал: Чех, Бельерин, Косиельни, Мустафи, Колашинац, Уилшер, Джака, Уэлбэк, Озил, Санчес, Ляказетт

Прогноз на матч "Кристал Пэлас" – "Арсенал":

Несмотря на огромную разницу команд в классе, явного фаворита в этом поединке нет. Естественно, победа "Арсенала" выглядит более вероятной, но в то же время, выигрыш "Кристал Пэлас" мало кого удивит.

Букмекеры на викторию "канониров" выставляют коэффициент 1.8. В то время, как победа "стекольщиков" в среднем оценивается в 4.4.

Богдан Архипенко

Также читайте! Отчет матча "Ньюкасл" - "Манчестер Сити" | http://soccernews.ru