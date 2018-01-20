Дерби Лондона: кризисный "Арсенал" готовится к приезду "Кристал Пэлас"
"Арсенал" – "Кристал Пэлас"
Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)
Начало матча: 18:00
Арбитр: Крис Каванах
Субботняя программа 24-го тура английской Премьер-Лиги продолжится рядом матчей, среди которых своего почетного зрителя и болельщика будет иметь противостояние двух лондонских команд "Арсенала" и "Кристал Пэлас". Меньше месяца назад эти команды выясняли отношения на "Селхерст Парк" и тогда "канониры" в интригующей схватке все же взяли верх над "стекольщиками" во многом благодаря быстрому дублю Алексиса Санчеса. Сейчас уже "пушкари" не полагаются на чилийского форварда, потому как в ближайшее время он сменит столицу Великобритании на "красный" Манчестер (сделка близка к завершению).
"Арсенал" очень плох в последнее время. Подумать только, в последних 11 поединках во всех соревнованиях подопечные Арсена Венгера выиграли всего трижды, да и те победы были достаточно натужные. После поражения от "Борнмута" в прошлом туре "канониры" отцепились от первой пятерке (а если быть точным, то четверки, поскольку "Манчестер Сити фактически недостижим), отстав от впереди идущего "Тоттенхэма" на пять пунктов.
"Кристал Пэлас" после прихода в команду Роя Ходжсона выступает просто великолепно, как на фоне самих себя начала сезона. Тогда только ленивый не похоронил "орлов" и не приговорил их к вылету. Ныне представители южной части Лондона занимают 12- строчку в турнирной таблице, располагаясь среди плотной группы команд. И несмотря на большущие кадровые проблемы "стекольщики" продолжают выигрывать. Например, в последних двух встречах были повержены "Саутгемптон" и "Бернли". Поэтому, хоть и "Эмирейтс" традиционно является негостеприимным стадионом для "Пэлас", но ребята Ходжсона вполне себе могут преподнести сюрприз полуразобранному "Арсеналу".
Интересные факты противостояния "Арсенала" и "Кристал Пэлас":
Из 17 очных противостояний в рамках Премьер-Лиги "Кристал Пэлас" лишь однажды взял верх над "Арсеналом" в их логове.
"Канониры" непременно забивали в каждом из последних 25 домашних матчей в рамках АПЛ. К личному рекордному показателю осталось всего четыре поединка, который был установлен в период с апреля 2007 года по ноябрь 2008.
Рой Ходжсон никогда не триумфовал в лондонском дерби на выезде (три ничьи и семь поражений), при этом проиграв последние четыре.
Ориентировочные составы на игру:
Арсенал: Чех, Косиельни, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Уилшер, Джака, Колашинац, Ивоби, Озил, Ляказетт
Кристал Пэлас: Сперони, Уорд, Келли, Томкинс, ван Аанхольт, Миливоевич, Кабай, Заха, Макартур, Б. Сако, Бентеке
Прогноз на матч "Арсенал" – "Кристал Пэлас":
Естественно, "Арсенал" является фаворитом, но не таким уж и явным, о чем свидетельствуют цифры: на победу "канониров" букмекеры предлагают достаточно неплохой коэффициент 1.5, в то время, как рискнувшие поставить на выигрыш "Кристал Пэлас" сорвут куш, ибо виктория "орлов" в среднем оценивается в 6.5.
Богдан Архипенко
Не пропустите! Анонс матча "Брайтон" - "Челси" | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
В гости к грозе авторитетов: "Манчестер Юнайтед" встретится с "Бернли"
-
Мадрид встречает дебютанта: "Жирона" впервые сыграет против "Атлетико" в столице
-
Сложный выезд на берег Ла-Манша: "Челси" навестит "Брайтон"
-
Прощание с волшебником: о завершении карьеры Роналдиньо
-
Переход Неймара в ПСЖ – главное событие 2017 года по версии посетителей Soccernews
Лента новостей
-
Полет "сорок" на "Этихад": "Манчестер Сити" принимает "Ньюкасл"
-
В гости к грозе авторитетов: "Манчестер Юнайтед" встретится с "Бернли"
-
Мадрид встречает дебютанта: "Жирона" впервые сыграет против "Атлетико" в столице
-
Дерби Лондона: кризисный "Арсенал" готовится к приезду "Кристал Пэлас"
-
"Ювентус" отказал "Ньюкаслу" в трансфере Лиролы
-
"Порту" – "Тондела" - 1:0 (обзор)
-
Гол Мареги принёс "Порту" победу над "Тонделой"
-
Сложный выезд на берег Ла-Манша: "Челси" навестит "Брайтон"
-
Локадия перешёл из ПСВ в "Брайтон"
-
Марков рассказал, почему отказал "Зениту"
-
"Кристал Пэлас" претендует на форварда "Интера"
-
"Порту" арендовал экс-нападающего "Спартака"
-
Чичарито продолжит карьеру в Турции
-
"Саутгемптон" хочет купить форварда "Монако"
-
Божович заинтересован в подписании полузащитника "Динамо"
-
"Спартак" выступил с заявлением о состоянии Джикии
-
Рауш стал игроком московского "Динамо"
-
"Хетафе" – "Атлетик" - 2:2 (обзор)
-
"Кан" – "Марсель" - 0:2 (обзор)
-
"Хетафе" и "Атлетик" сыграли вничью
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|23
|62
|2
|Манчестер Юнайтед
|23
|50
|3
|Ливерпуль
|23
|47
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Тоттенхэм
|23
|44
|6
|Арсенал Лондон
|23
|39
|7
|Бернли
|23
|34
|8
|Лестер Сити
|23
|31
|9
|Эвертон
|23
|27
|10
|Уотфорд
|23
|26
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|25
|12
|Кристал Пэлас
|23
|25
|13
|Борнмут
|23
|24
|14
|Хаддерсфилд Таун
|23
|24
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|23
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|23
|17
|Саутгемптон
|23
|21
|18
|Сток Сити
|23
|20
|19
|Вест Бромвич Альбион
|23
|19
|20
|Суонси Сити
|23
|17