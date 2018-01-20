Дерби Лондона: кризисный "Арсенал" готовится к приезду "Кристал Пэлас"

"Арсенал" – "Кристал Пэлас"

Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)

Начало матча: 18:00

Арбитр: Крис Каванах

Субботняя программа 24-го тура английской Премьер-Лиги продолжится рядом матчей, среди которых своего почетного зрителя и болельщика будет иметь противостояние двух лондонских команд "Арсенала" и "Кристал Пэлас". Меньше месяца назад эти команды выясняли отношения на "Селхерст Парк" и тогда "канониры" в интригующей схватке все же взяли верх над "стекольщиками" во многом благодаря быстрому дублю Алексиса Санчеса. Сейчас уже "пушкари" не полагаются на чилийского форварда, потому как в ближайшее время он сменит столицу Великобритании на "красный" Манчестер (сделка близка к завершению).

"Арсенал" очень плох в последнее время. Подумать только, в последних 11 поединках во всех соревнованиях подопечные Арсена Венгера выиграли всего трижды, да и те победы были достаточно натужные. После поражения от "Борнмута" в прошлом туре "канониры" отцепились от первой пятерке (а если быть точным, то четверки, поскольку "Манчестер Сити фактически недостижим), отстав от впереди идущего "Тоттенхэма" на пять пунктов.

"Кристал Пэлас" после прихода в команду Роя Ходжсона выступает просто великолепно, как на фоне самих себя начала сезона. Тогда только ленивый не похоронил "орлов" и не приговорил их к вылету. Ныне представители южной части Лондона занимают 12- строчку в турнирной таблице, располагаясь среди плотной группы команд. И несмотря на большущие кадровые проблемы "стекольщики" продолжают выигрывать. Например, в последних двух встречах были повержены "Саутгемптон" и "Бернли". Поэтому, хоть и "Эмирейтс" традиционно является негостеприимным стадионом для "Пэлас", но ребята Ходжсона вполне себе могут преподнести сюрприз полуразобранному "Арсеналу".

Интересные факты противостояния "Арсенала" и "Кристал Пэлас":

Из 17 очных противостояний в рамках Премьер-Лиги "Кристал Пэлас" лишь однажды взял верх над "Арсеналом" в их логове.

"Канониры" непременно забивали в каждом из последних 25 домашних матчей в рамках АПЛ. К личному рекордному показателю осталось всего четыре поединка, который был установлен в период с апреля 2007 года по ноябрь 2008.

Рой Ходжсон никогда не триумфовал в лондонском дерби на выезде (три ничьи и семь поражений), при этом проиграв последние четыре.

Ориентировочные составы на игру:

Арсенал: Чех, Косиельни, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Уилшер, Джака, Колашинац, Ивоби, Озил, Ляказетт

Кристал Пэлас: Сперони, Уорд, Келли, Томкинс, ван Аанхольт, Миливоевич, Кабай, Заха, Макартур, Б. Сако, Бентеке

Прогноз на матч "Арсенал" – "Кристал Пэлас":

Естественно, "Арсенал" является фаворитом, но не таким уж и явным, о чем свидетельствуют цифры: на победу "канониров" букмекеры предлагают достаточно неплохой коэффициент 1.5, в то время, как рискнувшие поставить на выигрыш "Кристал Пэлас" сорвут куш, ибо виктория "орлов" в среднем оценивается в 6.5.

Богдан Архипенко

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