Дерби Лондона: в центральном матче тура "Арсенал" схлестнется с "Челси"
"Арсенал" – "Челси"
Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)
Начало матча: 22:45
Арбитр: Энтони Тейлор
Английская Премьер-Лига продолжает радовать всех любителей британского футбола своим насыщенным графиком игр. На программу четверга запланирован всего один матч, но он имеет статус центрального в 22-м туре, ибо на арене "Эмирейтс" сойдутся два больших лондонских клуба "Арсенал и "Челси". Это противостояние всегда интересно не только потому, что выясняют отношения два из трех сильнейших столичных гранда с великой историей и традициями (а это само по себе всегда любопытно), но еще и потому, что в последнее время матчи между ними выходят весьма непредсказуемыми.
Например, в прошлом сезоне оба коллектива в родных стенах убедительно разделались друг с другом. А вот уже в нынешней кампании, при том, что "пенсионеры" играли у себя дома и подходили к противостоянию в качестве явного фаворита, Арсену Венгеру великолепно удалось подготовить свою команду, которая в итоге сумела увезти одно очко из "Стэмфорд Бридж".
В данный момент "Арсеналу" победа нужна, как воздух. Во-первых, она придаст "пушкарям" уверенности в собственных силах, потому как в последнее время ребята Венгера стали чередовать неубедительные победы с ничейными результатами. Во-вторых, команда из северной части Лондона всерьез рискует второй год подряд остаться без Лиги Чемпионов – уже сейчас "канониры" отстают от "Ливерпуля", располагающегося на четвертой позиции, на шесть пунктов. Правда, нельзя не отметить и объективные причины не самых лучших результатов. Одна из них - традиционно арсеналовский лазарет переполнен. В дерби точно не сыграют Рэмзи, Жиру и Колашинац, под вопросом участие таких основных исполнителей, как Косиельни, Монреаль и Озил.
"Челси", напротив, пребывает в прекрасном тонусе. После ничьей с "Эвертоном" подопечные Антонио Конте добыли две убедительные победы, сначала переиграв "Брайтон", а потом и "Сток Сити", таким образом подвинув "Манчестер Юнайтед" со второго места. Кроме того, хорошее расположение духа подкреплено относительно не столь существенными кадровыми проблемами, ведь все важные боевые единицы в строю.
Интересные факты противостояния "Арсенала" и "Челси":
Игра между "Арсеналом" и "Челси" в рамках первого круга завершилась нулевой ничьей.
"Канониры" в предстоящей схватке постараются не проиграть "пенсионерам" в обеих матчах чемпионата впервые за последние шесть лет.
"Синие" пять раз переигрывали "пушкарей" на "Эмирейтс" во всех соревнованиях, а это больше чем любой другой клуб (вместе с "Манчестер Юнайтед").
В последних семи матчах между лондонскими грандами было показано шесть красных карточек, причем игроков "Челси" удаляли в каждом из трех крайних встреч.
Ориентировочные составы на игру:
Арсенал: Чех, Чемберс, Мертезакер, Мустафи, Бельерин, Эльнени, Джака, Мэйтленд-Найлз, Санчес, Уэлбэк, Ляказетт
Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Дзаппакоста, Фабрегас, Канте, Бакайоко, Алонсо, Азар, Мората
Прогноз на матч "Арсенал" – "Челси":
Явного фаворита в этом поединке не существует, да и не может существовать. Естественно, предматчевые расклады говорят в пользу "пенсионеров", но за "канониров" – их родной стадион и сумасшедшая мотивация, осторожничать команде мсье Венгера уже просто некогда.
Букмекеры расценивают шансы команд на победу, как примерно равные. Тем не менее, небольшое преимущество отдается гостям. Выигрыш "Челси" оценивается в 2.5, в то время, как на викторию "Арсенала" выставлен средний коэффициент 2.8.
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|18
|52
|2
|Манчестер Юнайтед
|18
|41
|3
|Челси
|18
|38
|4
|Ливерпуль
|18
|34
|5
|Арсенал Лондон
|18
|33
|6
|Бернли
|18
|32
|7
|Тоттенхэм
|18
|31
|8
|Лестер Сити
|18
|26
|9
|Уотфорд
|18
|22
|10
|Эвертон
|17
|22
|11
|Хаддерсфилд Таун
|18
|21
|12
|Саутгемптон
|18
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|18
|14
|Кристал Пэлас
|18
|17
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|17
|16
|Борнмут
|18
|16
|17
|Сток Сити
|18
|16
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|15
|19
|Вест Бромвич Альбион
|18
|14
|20
|Суонси Сити
|17
|12