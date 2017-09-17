Дерби Лондона: в центральном матче тура "Челси" испытает на прочность "Арсенал"

"Челси" – "Арсенал"

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Начало матча: 15:30

Арбитр: Майкл Оливер

Воскресная программа пятого тура английской Премьер-Лиги откроется центральным событием, в рамках которого сойдутся два лондонских гранда "Челси" и "Арсенал". В последнее время команды частенько баловали любителей футбола своими очными противостояниями. Но если по ходу прошлого сезона "аристократы" и "канониры" записали на свой счет по уверенной домашней победе, то в кубковых поединках лучшими оказались подопечные Арсена Венгера.

"Пушкари" традиционно плохо стартовали в новом сезоне. Особенно это касается выездных встреч. Вне домашних стен "Арсенал" был сначала бит "Стоком", а потом и разгромлен "Ливерпулем". В общем, в копилке "пушкарей" всего шесть очков благодаря победам над такими соперниками, как "Лестер" и "Борнмут". Также стоит отметить, что несколько дней назад "канониры" проводили свой первый поединок в Лиге Европы, в котором с определенными сложностями, но удалось триумфовать над немецким "Кельном".

"Челси" после сенсационного поражения от "Бернли" на "Стэмфорд Бридж" перестал терять очки. Антонио Конте сумел мотивировать своих ребят на таких соперников, как "Тоттенхэм", "Эвертон" и "Лестер", с которыми "синие" уже расправились. В целом, перед лондонским дерби "пенсионеры" пребывают в хорошем расположении духа, так как на неделе у команды выдался великолепный старт в групповом раунде Лиги чемпионов. "Аристократы" очень легко и непринужденно разбили "Карабах" со счетом 6:0.

Интересные факты противостояния "Челси" и "Арсенала":

После памятного поражения в октябре 2011 со счетом 5:3 "Челси" ни разу не проиграл "Арсеналу" на "Стэмфорд Бридж".

"Канониры" уступили в первых двух выездных матчах сезона. Если уступят и "аристократам", то повторят антирекорд сезона 1954/1955 – три поражения в гостях кряду на старте кампании.

В рамках Премьер-Лиги лондонские гранды 50 раз играли друг с другом. Небольшое преимущество на стороне "пушкарей" – 19 побед против 17 виктория "пенсионеров". Еще 12 поединков завершились вничью.

Ориентировочные составы на игру:

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэхилл, Дзаппакоста, Бакайоко, Канте, Алонсо, Азар, Педро, Мората

Арсенал: Чех, Мустафи, Косиельни, Монреаль, Бельерин, Джака, Рэмзи, Колашинац, Озил, Санчес, Ляказетт

Прогноз на матч "Челси" – "Арсенал":

Естественно, "Челси" является фаворитом в этом матче. Статистика последних матчей на "Стэмфорд Бридж" говорит в пользу "синих", как, собственно, и расклады перед самим матчем.

Букмекеры не сомневаются в победе "аристократов", что подтверждает коэффициент 1.85. Выигрыш же "Арсенала" в среднем оценивается в 4.0.

Богдан Архипенко

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