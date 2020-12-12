Дерби Манчестер, "чемпионский" матч Атлетико и возвращение "Аталанты": ТОП-матчи выходных

"Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити"

12 января, 20:30. Манчестер, "Олд Траффорд"

МЮ вылетел из Лиги Чемпионов, в результате чего вновь усилились слухи об отставке Сульшера. Фиаско в дерби максимально обострит ситуацию, но норвежский специалист уже не раз в критических ситуациях начинал обыгрывать всех и каждого. К тому же "Ман Сити" – удобный соперник для "дьяволов", которые выиграли три из четырех последних дерби Манчестера. Тщательная подготовка, грамотный защитный план и контратаки – МЮ не такой аутсайдер, как считают букмекеры. "Сити" сейчас тоже не монструозный. Гвардиола выдал худший старт чемпионата в карьере. Проблемы возникают не только с реализацией, но и в плане качества игры. "Горожане" даже по xG не лидируют в АПЛ (даже не в топ-4) – что-то невероятное в эпоху Пепа. Их футбол стал более медленным и прогнозируемым, соперники научились противостоять системе "Ман Сити", а без Силвы и Агуэро не хватает людей, которые могут сделать разницу. "Манчестеры" идут рядом в турнирной таблице: "Юнайтед" – 6 место, "Сити" – 7 место. И формально претендуют на чемпионство (-2 потерянных очка от лидеров). Однако фаворитами на титул не выглядят.

"Реал" – "Атлетико"

12 января, 23:00. Мадрид, "Альфредо ди Стефано"

Матч, который может определить явного фаворита на испанскую корону, или "приземлить" Диего Симеоне. "Атлетико" "везет" "Реалу" 6 очков гандикапа, имея игру в запасе. Победа в очном поединке станет для гостей грандиозной заявкой на титул, учитывая, что "Барселона" плетется в середине таблицы. "Атлетико" получил роскошный шанс и вполне пользуется кризисом грандов. Оборона "матрасников" – космос, только один пропущенный мяч в семи предыдущих матчах. С атакой до сих пор все не так классно, но вернулся из лазарета Луис Суарес, что обещает увеличение голевого потенциала. От руки Эль Лоб недавно пала "Барселона". С Реалом будет сложнее. Проблемы Зидана могут быть обманчивыми – то есть проблемы есть, но Зизу настолько искусно маневрирует, что результаты не сильно страдают. В качестве доказательства две победы над крепкими "Севильей" и "Боруссией" за прошедшую неделю. Еще Серхио Рамос вернулся. Не хватает разве что вечно травмированного Эдена Азара, вокруг которого и должна строиться игра.

"Аталанта" – "Фиорентина"

13 декабря 18:00. Бергамо, "Атлети Адзурри д'Италия"

Казалось, ну что может быть интересного в этом матче. "Аталанта" сейчас не блещет и идет в середине турнирной таблицы Серии "А" с 3-матчевой безвыигрышной серией. Последний раз команда побеждала еще "Кротоне" 31 октября. Однако, на тотальный кризис это не похоже, так как в Лиге Чемпионов "бергамаски" выглядели достаточно неплохо и вырвали себе путевку в плей-офф Лиги Чемпионов – второй год кряду. Главной проблемой нынешней "Аталанты" является нереализация и не самая лучшая подготовка моментов. Несмотря на то, что команда забивает не много относительно своего же результата в прошлом сезоне, "Аталанта" все еще является одной из самых бьющих команд лиги. Играть нужно будет с "Фиорентиной", которая вообще нависла над зоной вылета, побеждая только по большим праздникам. "Фиалок" не спасают даже Рибери с Кальехоном. Для команды Миранчука победа нужна любой ценой, поскольку отставание от зоны Лиги Чемпионов уже составляет 6 очков.

ПСЖ – "Лион"

13 декабря 23:00. Париж, "Парк де Пренс"

Советуем заглянуть и во Францию, где неожиданно наметилась чемпионская гонка. ПСЖ лидирует, но "Лилль", "Марсель" и "Лион" дышат в спину Неймару и компании. Французская пресса серьезно анализирует, кто сможет бросить вызов шейхам. "Лион" выглядит перспективно. "Ткачи" впервые за 20 лет остались без еврокубков и получили осенью приятный график. Как следствие – всего лишь два потерянных очка за 7 туров. ПСЖ конце ноября забуксовал, но в Лиге Чемпионов команда Томаса Тухеля показала, на что она способна, когда есть должная мотивация. Неймар и Мбаппе искусно разбили "Башакшехир". Во Франции произошел скандал с транслятором Mediapro, который отказался выплачивать второй транш по телеправам матчей Лиги 1 и решил закрыть канал Téléfoot Chaine. Ужасный инцидент, учитывая потери клубов от пандемии. Оказалась под угрозой и трансляция отчетного топ-матча, однако в итоге игру все же покажут, а Лига 1 искать нового партнера. Настоящие фанаты футбола без проблем найдут где посмотреть этот матч!