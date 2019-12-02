Дерби Мерсисайда. Состоялась жеребьевка 3-го раунда Кубка Англии



Состоялась жеребьевка третьего раунда Кубка Англии.

На этой стадии в борьбу за трофей вступят клубы Премьер-лиги. Главным матчем станет противостояние ливерпульских клубов "Ливерпуля" и "Эвертона".

Полностью список пар 3-го раунда Кубка Англии выглядит так:

"Ливерпуль" — "Эвертон"

"Лестер" — "Уиган"

"Манчестер Сити" — "Порт Вейл"

"Челси" — "Ноттингем Форест"

"Арсенал" — "Лидс"

"Вулверхэмптон" — "Манчестер Юнайтед"

"Фулхэм" — "Астон Вилла"

"Шеффилд Юнайтед" — "Файлд"

"Саутгемптон" — "Хаддерсфилд"

"Борнмут" — "Лутон"

"Брайтон" — "Шеффилд Уэнсдей"

"Мидлсбро" — "Тоттенхэм"

"Уотфорд" — "Транмер Роверс"

"Престон" — "Норвич"

"Кристал Пэлас" — "Дерби"

"Джиллингем" — "Вест Хэм"

"Бернли" — "Питерборо"

Матчи состоятся 3–6 января.

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