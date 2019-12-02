Дерби Мерсисайда. Состоялась жеребьевка 3-го раунда Кубка Англии

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Дерби Мерсисайда. Состоялась жеребьевка 3-го раунда Кубка Англии
Состоялась жеребьевка третьего раунда Кубка Англии.

На этой стадии в борьбу за трофей вступят клубы Премьер-лиги. Главным матчем станет противостояние ливерпульских клубов "Ливерпуля" и "Эвертона".

Полностью список пар 3-го раунда Кубка Англии выглядит так:

"Ливерпуль" — "Эвертон"

"Лестер" — "Уиган"

"Манчестер Сити" — "Порт Вейл"

"Челси" — "Ноттингем Форест"

"Арсенал" — "Лидс"

"Вулверхэмптон" — "Манчестер Юнайтед"

"Фулхэм" — "Астон Вилла"

"Шеффилд Юнайтед" — "Файлд"

"Саутгемптон" — "Хаддерсфилд"

"Борнмут" — "Лутон"

"Брайтон" — "Шеффилд Уэнсдей"

"Мидлсбро" — "Тоттенхэм"

"Уотфорд" — "Транмер Роверс"

"Престон" — "Норвич"

"Кристал Пэлас" — "Дерби"

"Джиллингем" — "Вест Хэм"

"Бернли" — "Питерборо"

Матчи состоятся 3–6 января.

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 14 40
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 14 29
3 Лестер Сити Лестер Сити 13 29
4 Челси Челси 14 26
5 Тоттенхэм Тоттенхэм 14 20
6 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 14 20
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 14 19
8 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 14 19
9 Бернли Бернли 14 18
10 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 14 18
11 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 13 17
12 Борнмут Борнмут 14 16
13 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 14 16
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 14 16
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 14 15
16 Астон Вилла Астон Вилла 13 14
17 Эвертон Эвертон 13 14
18 Саутгемптон Саутгемптон 14 12
19 Норвич Сити Норвич Сити 14 11
20 Уотфорд Уотфорд 14 8
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