"Дерби на все времена": "Динамо" ярко анонсировало матч со "Спартаком"
Пресс-служба московского "Динамо" опубликовала анонс дерби со "Спартаком".
Видеоролик выполнен в виде комикса с легендами обоих клубов. Там упоминаются Лев Яшин, Михаил Якушин, Николай Старостин, Никита Симонян, Алексей Хомич, Игорь Нетто, Константин Бесков и другие.
Матч "Динамо" - "Спартак" состоится в субботу, 29 февраля, в 16:30 по московскому времени.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
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|Сочи
|18
|15