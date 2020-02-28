"Дерби на все времена": "Динамо" ярко анонсировало матч со "Спартаком"

Пресс-служба московского "Динамо" опубликовала анонс дерби со "Спартаком".

Видеоролик выполнен в виде комикса с легендами обоих клубов. Там упоминаются Лев Яшин, Михаил Якушин, Николай Старостин, Никита Симонян, Алексей Хомич, Игорь Нетто, Константин Бесков и другие.

Матч "Динамо" - "Спартак" состоится в субботу, 29 февраля, в 16:30 по московскому времени.

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