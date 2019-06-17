"Дерби" не намерен отпускать Лэмпарда в "Челси"

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"Дерби" не намерен отпускать Лэмпарда в "Челси"

Владелец "Дерби Каунти" Мелвин Моррис отреагировал на интерес "Челси" к наставнику команды Фрэнку Лэмпарду.

"Мы хотим, чтобы Фрэнк остался в клубе. Если "Челси" заинтересован в его услугах, то они могут сделать свое предложение. Однако мы постараемся не отходить от наших планов на новый сезон. Мы хотим, чтобы Лэмпард понял, как сильно его хотят видеть в команде", - приводит слова Морриса Sky Sports.

Напомним, что ранее "Челси" покинул Маурицио Сарри и клуб видит Лэмпарда основным кандидатом на пост тренера команды.

Читайте также: "Челси" не будет увольнять Лэмпарда в течение первых двух лет. | http://soccernews.ru
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