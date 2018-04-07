Дерби не удалось: "Сампдория" и "Дженоа" расписали безголевую ничью

В рамках 31-го тура итальянской Серии А "Сампдория" принимала "Дженоа". Команды так и не сумели поразить ворота друг друга - в итоге нулевая ничья.

"Сампдория" – "Дженоа" - 0:0

"Сампдория": Вивиано, Сильвестре, Мурру (Реджини, 11), Берешиньски (Сала, 52), Феррари, Прат, Торрейра, Линетти, Сапата, Куальярелла, Капрари (Рамирес, 81).

"Дженоа": Перин, Сполли, Зуканович, Педру Перейра, Бираски, Хильемарк, Лаксальт, Ригони, Бертолаччи, Пандев (Кофи, 61), Лападула (Галабинов, 88).

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