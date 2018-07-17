"Дерби" объявил о переходах игроков "Челси" и "Ливерпуля"

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"Дерби" объявил о переходах игроков "Челси" и "Ливерпуля"

Полузащитники "Челси" Мейсон Маунт и "Ливерпуля" Гарри Уилсон перешли в "Дерби", сообщает официальный сайт клуба.

"Бараны" арендовали двух футболистов без права последующего выкупа.

19-летний Маунт выступает за "Челси" с 2017 года, но не провел за клуб ни одного матча. Сдавался в аренду "Витессу". Сыграл 16 матчей за юношескую сборную Англии и забил 7 мячей.

21-летний Уилсон выступает за "Ливерпуль" с 2015 года, сыграл за клуб 1 матч. Сдавался в аренду "Крю Александре" и "Халл Сити". Сыграл 4 матча за сборную Уэльса и забил 1 гол.

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