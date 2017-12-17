Дерби "Олимпиков": "Лион" в родных стенах схлестнется с "Марселем"

"Лион" – "Марсель"

Стадион: "Парк Олимпик Лионне" (Лион)

Начало матча: 23:00

Арбитр: Бенуа Бастьен

Перед тем, как уйти на зимние каникулы во французской Лиге 1 будет сыграно еще два тура. Уже начавшийся 18 игровой уик-энд завершится центральным противостоянием, в рамках которого схлестнуться два самих известных "Олимпика" лионский и марсельский. Естественно, обе команды не конкуренты ПСЖ, который продолжает катком проезжаться по всем соперникам во внутреннем первенстве и уже оторвался от ближайшего преследователя "Монако" на восемь пунктов. Но, без сомнения, что "львы", что "провансальцы" поборются с действующим чемпионом за серебряные медали.

"Лион" в последнее время серьезно заштормило. Команда Бруно Женезио выступает крайне нестабильно, победу над "Ниццей" чередуя с поражением от одного из текущих аутсайдеров "Лиллем". А на неделе в мид-уик французские "аристократы" были разгромлены "Монпелье" со счетом 4:1, что не может не вызывать опасения у болельщиков перед столь важным и принципиальным поединком против "Марселя". В свою очередь, "бело-голубые" редко проигрывают, но частенько дарят очки нуждающимся посредством ничейных результатов. Хотя и тот факт, что марсельцы пока является одной из трех команд, которая сумела отобрать очки у ПСЖ, тоже забывать не стоит. Ведь это значит, что на важные игры ребята Руди Гарсии умеют настраиваться.

В целом, судя по последним матчам, игры между "Лионом" и "Марселем" выходят захватывающими и конкурентными и то, что оба клуба располагают полной обоймой футболистов, не может не радовать, как причастных болельщиков, так и нейтральных.

Интересные факты противостояния "Лиона" и "Марселя":

"Лион" и "Марсель" чаще всего расходятся миром. Зафиксировано 40 ничьих при 32 победах "аристократов" и 30 викториях "провансальцев".

В пяти из последних шести матчей на своем родном стадионе "Лион" поделил очки с "Марселем".

Беспроигрышная серия "бело-голубых" в чемпионате Франции составляет 12 матчей. В то время, как "львы" проиграли лишь единожды в последних 11 поединках национального первенства.

Ориентировочные составы на игру:

Лион: Лопеш, Тете, Марсело, Морель, Марсал, Тусар, Ндомбеле, Корне, Фекир, Ауар, Мариано

Марсель: Манданда, Сакаи, Рами, Роланду, Амави, Замбо-Ангисса, Луис Густаво, Товен, Сансон, Пайе, Жермен

Прогноз на матч "Лион" – "Марсель":

В подобных матчах шансы на победу примерно равны, разве что с небольшим преимуществом в пользу хозяев. Также думают и специалисты, оценивая победу "Лиона" в 2.0, а за викторией "Марселя" закрепляя коэффициент 3.4.

Богдан Архипенко

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