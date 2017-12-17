Дерби "Олимпиков": "Лион" в родных стенах схлестнется с "Марселем"
"Лион" – "Марсель"
Стадион: "Парк Олимпик Лионне" (Лион)
Начало матча: 23:00
Арбитр: Бенуа Бастьен
Перед тем, как уйти на зимние каникулы во французской Лиге 1 будет сыграно еще два тура. Уже начавшийся 18 игровой уик-энд завершится центральным противостоянием, в рамках которого схлестнуться два самих известных "Олимпика" лионский и марсельский. Естественно, обе команды не конкуренты ПСЖ, который продолжает катком проезжаться по всем соперникам во внутреннем первенстве и уже оторвался от ближайшего преследователя "Монако" на восемь пунктов. Но, без сомнения, что "львы", что "провансальцы" поборются с действующим чемпионом за серебряные медали.
"Лион" в последнее время серьезно заштормило. Команда Бруно Женезио выступает крайне нестабильно, победу над "Ниццей" чередуя с поражением от одного из текущих аутсайдеров "Лиллем". А на неделе в мид-уик французские "аристократы" были разгромлены "Монпелье" со счетом 4:1, что не может не вызывать опасения у болельщиков перед столь важным и принципиальным поединком против "Марселя". В свою очередь, "бело-голубые" редко проигрывают, но частенько дарят очки нуждающимся посредством ничейных результатов. Хотя и тот факт, что марсельцы пока является одной из трех команд, которая сумела отобрать очки у ПСЖ, тоже забывать не стоит. Ведь это значит, что на важные игры ребята Руди Гарсии умеют настраиваться.
В целом, судя по последним матчам, игры между "Лионом" и "Марселем" выходят захватывающими и конкурентными и то, что оба клуба располагают полной обоймой футболистов, не может не радовать, как причастных болельщиков, так и нейтральных.
Интересные факты противостояния "Лиона" и "Марселя":
"Лион" и "Марсель" чаще всего расходятся миром. Зафиксировано 40 ничьих при 32 победах "аристократов" и 30 викториях "провансальцев".
В пяти из последних шести матчей на своем родном стадионе "Лион" поделил очки с "Марселем".
Беспроигрышная серия "бело-голубых" в чемпионате Франции составляет 12 матчей. В то время, как "львы" проиграли лишь единожды в последних 11 поединках национального первенства.
Ориентировочные составы на игру:
Лион: Лопеш, Тете, Марсело, Морель, Марсал, Тусар, Ндомбеле, Корне, Фекир, Ауар, Мариано
Марсель: Манданда, Сакаи, Рами, Роланду, Амави, Замбо-Ангисса, Луис Густаво, Товен, Сансон, Пайе, Жермен
Прогноз на матч "Лион" – "Марсель":
В подобных матчах шансы на победу примерно равны, разве что с небольшим преимуществом в пользу хозяев. Также думают и специалисты, оценивая победу "Лиона" в 2.0, а за викторией "Марселя" закрепляя коэффициент 3.4.
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|18
|47
|2
|Монако
|18
|38
|3
|Лион
|18
|38
|4
|Марсель
|18
|35
|5
|Нант
|18
|30
|6
|Ницца
|18
|26
|7
|Ренн
|18
|25
|8
|Страсбур
|18
|24
|9
|Дижон
|18
|24
|10
|ФК Кан
|18
|24
|11
|Монпелье
|18
|23
|12
|Генгам
|18
|23
|13
|Амьен
|18
|21
|14
|Труа
|18
|21
|15
|Бордо
|18
|20
|16
|Сент-Этьен
|18
|20
|17
|Тулуза
|18
|19
|18
|Лилль
|18
|18
|19
|Анжер
|18
|15
|20
|Метц
|18
|8