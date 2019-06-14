"Дерби" потребовал у "Челси" компенсацию за Лэмпарда

"Челси" ведет переговоры по главному тренеру "Дерби Каунти" Фрэнку Лэмпарду, сообщает BBC.

По сведениям издания, "бараны" требуют за наставника компенсацию в размере пяти миллионов евро. На посту главного тренера "Челси" Лэмпард может сменить нынешнего наставника Маурицио Сарри, который, скорее всего, возглавит "Ювентус".

В прошлом сезоне "Дерби Каунти" под руководством Лэмпарда дошел до финала плей-офф за выход в Премьер-лигу, но не сумел добиться успеха.

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