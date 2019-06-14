"Дерби" потребовал у "Челси" компенсацию за Лэмпарда

Теги челсидерби каунтифрэнк лэмпард

"Дерби" потребовал у "Челси" компенсацию за Лэмпарда

"Челси" ведет переговоры по главному тренеру "Дерби Каунти" Фрэнку Лэмпарду, сообщает BBC.

По сведениям издания, "бараны" требуют за наставника компенсацию в размере пяти миллионов евро. На посту главного тренера "Челси" Лэмпард может сменить нынешнего наставника Маурицио Сарри, который, скорее всего, возглавит "Ювентус".

В прошлом сезоне "Дерби Каунти" под руководством Лэмпарда дошел до финала плей-офф за выход в Премьер-лигу, но не сумел добиться успеха.

Не пропустите: "Ювентус" и "Челси" достигли соглашения по Сарри. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Спортивный директор ПСЖ Энрике покинул свой пост

Спортивный директор ПСЖ Энрике покинул свой пост

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов