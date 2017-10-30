Дерби севера: "Верона" на своем поле принимает "Интер"

"Верона" – "Интер"

Стадион: "Марк Антонио Бентегоди" (Верона, Италия)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Клаудио Гавиллуччи (Латина)

Завершать 11-й тур итальянской Серии А будет поединок в Вероне, куда в гости к аутсайдеру пожалует один из лидеров чемпионата – миланский "Интер". Команды находятся на разных полюсах таблицы, а потому фаворит в этом матче просматривается невооруженным глазом. И, тем не менее, присуждать победу "нерадзурри" досрочно, было бы неправильно. Да, команда Лучано Спалетти обязана вернуть себе вторую строчку в турнирной таблице, но и "Вероне" отступать уже некуда.

В десяти стартовых турах чемпионата Италии "мастифы" набрали всего лишь шесть очков и на текущий момент занимают предпоследнее место в турнирной таблице. Хуже дела обстоят только у "Беневенто", вообще не вписавшегося в Серию А и имеющему на сегодняшний день жирный ноль в графе набранных зачетных баллов. К слову, единственную победу в чемпионате "Верона" одержала как раз над главным аутсайдером Лиги. К предстоящему сражению с одним из лидеров Серии А команда Фабио Пеккьи готовится не в лучшем настроении. В двух последних играх чемпионата веронцы проиграли "Кьево" и "Аталанте", пропустив в этих поединках сразу по три гола. К тому же в команде немало травмированных. И предстоящую встречу точно пропустят Бьянкетти, Касерс, Валоти, Бюхель, Феррари и Сукулини. С такими потерями "Верона" будет крайне сложно добыть очки в матчи с "нерадзурри".

"Интер" набрал хороший ход. В десяти сыгранных матчах чемпионата команда Лучано Спаллетти ни разу не проиграла и потеряла всего четыре очка. На прошлых выходных миланский клуб имел шанс возглавить Серию А, но в гостях у "Наполи" добился лишь ничьей. Впрочем, этот результат миланцы должны воспринимать скорее как положительный, нежели наоборот. Посреди недели "Интер" вернулся на полосу побед. Подопечные Лучано Спаллетти взяли верх над "Сампдорией" со счетом 3:2. Добавим, что на днях к тренировкам приступил Марсело Брозович, который в начале октября получил травму в расположении сборной Хорватии.

"Верона" традиционно неудачно играет против "Интера", но именно последняя встреча между командами, состоявшаяся полтора года назад, оставила приятные воспоминания от игры "мастифов". К 57-й минуте веронцы выигрывали со счетом 3:1, но Икарди и Перишич спасли для "Интера" ничью.

Интересные факты противостояния "Вероны" и "Интера":

"Верона" не может выиграть у "Интера" с 9 февраля 1992 года

В последних 10 матчах "мастифы" одержали только одну победу

В официальных матчах нынешнего сезона "Интер" еще не проигрывал

Последняя встреча команд, проходившая в Вероне 7 февраля 2016 года, закончилась со счетом 3:3

Ориентировочные составы на игру:

"Верона": Николас – Эрто, Караччоло, Супреан, Ромуло, Верде, Бесса, Фоссати, Фарес, Черчи, Паццини.

"Интер": Ханданович – Д’Амброзио, Шкриньяр, Миранда, Нагатомо, Гальярдини, Весино, Кандрева, Перишич, Валеро, Икарди.

Прогноз на матч "Верона" – "Интер":

Букмекеры явным фаворитом матча считают команду Лучано Спалетти. Средние же показатели в этом противостоянии выглядят так: победа "нерадзурри" – коэффициент 1.40, победа "Вероны" – коэффициент 8.60. Ничейный исход оценивается в 5.40 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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