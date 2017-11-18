Дерби северного Лондона: "Арсенал" принимает "Тоттенхэм"

"Арсенал" – "Тоттенхэм"

Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)

Начало матча: 15:30

Арбитр: Майкл Дин (Хесволл, Англия).

Двенадцатый тур английской Премьер-Лиги стартует с центрального матча, которым станет лондонское дерби между "Арсеналом" и "Тоттенхэмом". Вроде и совсем рядом в турнирной таблице находятся коллективы Венгера и Почеттино, вот только есть ощущение, что решать они будут совсем разные задачи в этом сезоне. Ну а матчи между этими клубами по накалу страстей ничем не уступают другим великим дерби футбольного мира.

"Тоттенхэм" располагается на 3 строчке турнирной таблицы, в активе команды 23 очка после 11 сыгранных матчей. Столько же и у "Манчестер Юнайтед", а вот от подопечных Гвардиолы "шпоры" отстают уже на 8 пунктов. "Канониры" – шестые в чемпионате с 19 набранными очками, и победа в дерби вплотную приблизит их к лидирующей группе.

После поражения от "Уотфорда" в 8 туре, "Арсенал" выдал неплохую серию из 4 побед подряд во всех турнирах, однако ничья с "Цревной Звездой" в Лиге Европы и проигрыш в матче с "Манчестер Сити" в чемпионате снова серьезно ударили по амбициям "гуннеров". Ни о каком чемпионстве болельщики команды даже не мечтают, и лишь попадание в четверку сильнейших или победа в Лиге Европы смогут спасти этот сезон для подопечных Венгера. Лучшим бомбардиром команды является Александр Ляказетт, на счету которого уже 6 голов в чемпионате.

У "Тоттенхэма" имеется побольше поводов для оптимизма: несмотря на поражение в конце октября от прямого конкурента в лице "Манчестер Юнайтед", подопечные Почеттино могут гордиться уверенными победами над такими соперниками как "Реал Мадрид", "Ливерпуль" и "Боруссия". "Шпоры" уже не раз в текущем сезоне доказывали свою состоятельность, вот только у них мало что получается без лидера команды – Харри Кейна. Все-таки без англичанина "Тоттенхэм" выглядит не так уверенно, и испытывает немало проблем при построении своих атак.

Из потерь Арсенала стоит выделить травмированных Касорлу и Жиру, у Тоттенхэма не сыграют – Ваньяма и Алдервейрелд. Также есть вопросы по участию в матче Уэлбека и Мустафи, а также Льориса и Алли.

Интересные факты противостояния "Арсенала" и "Тоттенхэма":

Победная серия "Арсенала" в родных стенах составляет 10 матчей.

В 6 последних матчах матчах между этими соперниками было зафиксировано 2 победы "шпор", 3 ничейных исхода и 1 виктория "канониров".

Последние 3 матча на "Эмирейтс" между "Арсеналом" и "Тоттенхэмом" завершились вничью.

Ориентировочные составы на игру:

Арсенал: Чех, Косьельни, Мертесакер, Монреаль, Бельерин, Рэмзи, Джака, Колашинац, Озил, Санчес, Ляказетт.

Тоттенхэм: Льорис, Санчес, Дайер, Вертонген, Триппьер, Дембеле, Алли, Эриксен, Дэвис, Сон Хын Мин, Кейн.

Прогноз на матч "Арсенал" – "Тоттенхэм":

Текущая форма команд не всегда играет определяющую роль в дерби. В таких матчах есть место волевым моментам, эмоциями и даже жесткости. Определить фаворита встречи достаточно сложно, но букмекеры все же отдают небольшое преимущество хозяевам поля.

Победу "Арсенала" букмекеры оценивают коэффициентом 2,55, на ничью – 3,62, победу "Тоттенхэма" – 2,87.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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