Дерби северного Лондона: "Арсенал" принимает "Тоттенхэм"

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Дерби северного Лондона: "Арсенал" принимает "Тоттенхэм"

"Арсенал"  –  "Тоттенхэм"

Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)

Начало матча: 15:30

Арбитр: Майкл Дин (Хесволл, Англия).

Двенадцатый тур английской Премьер-Лиги стартует с центрального матча, которым станет лондонское дерби между "Арсеналом" и "Тоттенхэмом". Вроде и совсем рядом в турнирной таблице находятся коллективы Венгера и Почеттино, вот только есть ощущение, что решать они будут совсем разные задачи в этом сезоне. Ну а матчи между этими клубами по накалу страстей ничем не уступают другим великим дерби футбольного мира.

"Тоттенхэм" располагается на 3 строчке турнирной таблицы, в активе команды 23 очка после 11 сыгранных матчей. Столько же и у "Манчестер Юнайтед", а вот от подопечных Гвардиолы "шпоры" отстают уже на 8 пунктов. "Канониры" – шестые в чемпионате с 19 набранными очками, и победа в дерби вплотную приблизит их к лидирующей группе. 

После поражения от "Уотфорда" в 8 туре, "Арсенал" выдал неплохую серию из 4 побед подряд во всех турнирах, однако ничья с "Цревной Звездой" в Лиге Европы и проигрыш в матче с "Манчестер Сити" в чемпионате снова серьезно ударили по амбициям "гуннеров". Ни о каком чемпионстве болельщики команды даже не мечтают, и лишь попадание в четверку сильнейших или победа в Лиге Европы смогут спасти этот сезон для подопечных Венгера. Лучшим бомбардиром команды является Александр Ляказетт, на счету которого уже 6 голов в чемпионате.

У "Тоттенхэма" имеется побольше поводов для оптимизма: несмотря на поражение в конце октября от прямого конкурента в лице "Манчестер Юнайтед", подопечные Почеттино могут гордиться уверенными победами над такими соперниками как "Реал Мадрид", "Ливерпуль" и "Боруссия". "Шпоры" уже не раз в текущем сезоне доказывали свою состоятельность, вот только у них мало что получается без лидера команды – Харри Кейна. Все-таки без англичанина "Тоттенхэм" выглядит не так уверенно, и испытывает немало проблем при построении своих атак.

Из потерь Арсенала стоит выделить травмированных Касорлу и Жиру, у Тоттенхэма не сыграют – Ваньяма и Алдервейрелд. Также есть вопросы по участию в матче Уэлбека и Мустафи, а также Льориса и Алли.

Интересные факты противостояния "Арсенала"  и "Тоттенхэма":

Победная серия "Арсенала" в родных стенах составляет 10 матчей.

В 6 последних матчах матчах между этими соперниками было зафиксировано 2 победы "шпор", 3 ничейных исхода и 1 виктория "канониров".

Последние 3 матча на "Эмирейтс" между "Арсеналом" и "Тоттенхэмом" завершились вничью.

Ориентировочные составы на игру:

Арсенал: Чех, Косьельни, Мертесакер, Монреаль, Бельерин, Рэмзи, Джака, Колашинац, Озил, Санчес, Ляказетт.

Тоттенхэм: Льорис, Санчес, Дайер, Вертонген, Триппьер, Дембеле, Алли, Эриксен, Дэвис, Сон Хын Мин, Кейн.

Прогноз на матч "Арсенал"  –  "Тоттенхэм":

Текущая форма команд не всегда играет определяющую роль в дерби. В таких матчах есть место волевым моментам, эмоциями и даже жесткости. Определить фаворита встречи достаточно сложно, но букмекеры все же отдают небольшое преимущество хозяевам поля.

Победу "Арсенала" букмекеры оценивают коэффициентом 2,55, на ничью – 3,62, победу "Тоттенхэма" – 2,87.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 11 31
2 Манчестер Юнайтед 11 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 11 22
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Эвертон 11 11
16 Вест Бромвич Альбион 11 10
17 Борнмут 11 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 11 8
20 Кристал Пэлас 11 4
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