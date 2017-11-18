Дерби северного Лондона: "Арсенал" принимает "Тоттенхэм"
"Арсенал" – "Тоттенхэм"
Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)
Начало матча: 15:30
Арбитр: Майкл Дин (Хесволл, Англия).
Двенадцатый тур английской Премьер-Лиги стартует с центрального матча, которым станет лондонское дерби между "Арсеналом" и "Тоттенхэмом". Вроде и совсем рядом в турнирной таблице находятся коллективы Венгера и Почеттино, вот только есть ощущение, что решать они будут совсем разные задачи в этом сезоне. Ну а матчи между этими клубами по накалу страстей ничем не уступают другим великим дерби футбольного мира.
"Тоттенхэм" располагается на 3 строчке турнирной таблицы, в активе команды 23 очка после 11 сыгранных матчей. Столько же и у "Манчестер Юнайтед", а вот от подопечных Гвардиолы "шпоры" отстают уже на 8 пунктов. "Канониры" – шестые в чемпионате с 19 набранными очками, и победа в дерби вплотную приблизит их к лидирующей группе.
После поражения от "Уотфорда" в 8 туре, "Арсенал" выдал неплохую серию из 4 побед подряд во всех турнирах, однако ничья с "Цревной Звездой" в Лиге Европы и проигрыш в матче с "Манчестер Сити" в чемпионате снова серьезно ударили по амбициям "гуннеров". Ни о каком чемпионстве болельщики команды даже не мечтают, и лишь попадание в четверку сильнейших или победа в Лиге Европы смогут спасти этот сезон для подопечных Венгера. Лучшим бомбардиром команды является Александр Ляказетт, на счету которого уже 6 голов в чемпионате.
У "Тоттенхэма" имеется побольше поводов для оптимизма: несмотря на поражение в конце октября от прямого конкурента в лице "Манчестер Юнайтед", подопечные Почеттино могут гордиться уверенными победами над такими соперниками как "Реал Мадрид", "Ливерпуль" и "Боруссия". "Шпоры" уже не раз в текущем сезоне доказывали свою состоятельность, вот только у них мало что получается без лидера команды – Харри Кейна. Все-таки без англичанина "Тоттенхэм" выглядит не так уверенно, и испытывает немало проблем при построении своих атак.
Из потерь Арсенала стоит выделить травмированных Касорлу и Жиру, у Тоттенхэма не сыграют – Ваньяма и Алдервейрелд. Также есть вопросы по участию в матче Уэлбека и Мустафи, а также Льориса и Алли.
Интересные факты противостояния "Арсенала" и "Тоттенхэма":
Победная серия "Арсенала" в родных стенах составляет 10 матчей.
В 6 последних матчах матчах между этими соперниками было зафиксировано 2 победы "шпор", 3 ничейных исхода и 1 виктория "канониров".
Последние 3 матча на "Эмирейтс" между "Арсеналом" и "Тоттенхэмом" завершились вничью.
Ориентировочные составы на игру:
Арсенал: Чех, Косьельни, Мертесакер, Монреаль, Бельерин, Рэмзи, Джака, Колашинац, Озил, Санчес, Ляказетт.
Тоттенхэм: Льорис, Санчес, Дайер, Вертонген, Триппьер, Дембеле, Алли, Эриксен, Дэвис, Сон Хын Мин, Кейн.
Прогноз на матч "Арсенал" – "Тоттенхэм":
Текущая форма команд не всегда играет определяющую роль в дерби. В таких матчах есть место волевым моментам, эмоциями и даже жесткости. Определить фаворита встречи достаточно сложно, но букмекеры все же отдают небольшое преимущество хозяевам поля.
Победу "Арсенала" букмекеры оценивают коэффициентом 2,55, на ничью – 3,62, победу "Тоттенхэма" – 2,87.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|11
|31
|2
|Манчестер Юнайтед
|11
|23
|3
|Тоттенхэм
|11
|23
|4
|Челси
|11
|22
|5
|Ливерпуль
|11
|19
|6
|Арсенал Лондон
|11
|19
|7
|Бернли
|11
|19
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Уотфорд
|11
|15
|10
|Хаддерсфилд Таун
|11
|15
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|14
|12
|Лестер Сити
|11
|13
|13
|Саутгемптон
|11
|13
|14
|Сток Сити
|11
|12
|15
|Эвертон
|11
|11
|16
|Вест Бромвич Альбион
|11
|10
|17
|Борнмут
|11
|10
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|9
|19
|Суонси Сити
|11
|8
|20
|Кристал Пэлас
|11
|4