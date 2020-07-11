Дерби Северного Лондона, Гаттузо против своих и усердные попытки "Барсы" догнать "Реал": рассказываем, что посмотреть на этих выходных

"Вальядолид" – "Барселона"

11 июля, 20:30, Вальядолид, "Эстадио Хосе Сорилья"

"Барселона" вышла из карантина очень нестабильной. Каталонцы не просто потеряли лидерство, но и позволили "Реалу" заработать небольшой гандикап. Да, в Испании не утихают дискуссии о роли арбитров в лидерстве мадридцев, но "Барселоне", прежде всего, нужно выигрывать свои матчи. Кике Сетьен предостерегает своих игроков от недооценки. В первом круге на "Камп Ноу" "бело-фиолетовые" пропустили целых пять мячей, но это очень обманчивый результат. За весь сезон Ла Лиги "Вальядолид" только дважды проиграл с разрывом в счете более чем в два гола, а на своем поле уступили только "Реалу" и "Атлетико" из Бильбао. Словом, действующим чемпионам предстоит провести сложный выезд, а статистика игр на чужом поле в текущей кампании – не сильная сторона "Барселоны". Только 8 побед в 17 матчах. Оптимизма "Барсе" добавляет кадровая ситуация: у гостей традиционно не сыграет травмированный Дембеле, а также Фати, который получил красную карточку в матче с "Эспаньолом". Зато у "Вальядолида" лазарет переполнен. На Месси и компанию будет давить результат – нужно выигрывать все три оставшихся матча. Безусловно, каталонцы будут до последнего пытаться помешать "Реалу" выиграть Примеру, вряд ли Вальядолид сможет создать для этого серьезные препятствия.

"Ювентус" – "Аталанта"

11 июля, 20:30, Турин, "Альянц Стэдиум"

"Ювентус" будет пытаться реабилитироваться за поражение от "Милана". В состав туринцев возвращается Дибала, который отсидел дисквалификацию. Аргентинец был одним из тех, кто переболел коронавирусом, но вернул сумасшедшую форму, забив несколько важных голов, когда команда нуждалась в этом больше всего. Возможно, именно его не хватило в игре против "россонери". "Аталанта" продолжает удивлять Италию, оставаясь одной из трех команд в европейских топ-чемпионатах, которые выиграли все свои матчи после карантина (другие две – "Реал" и "Бавария"). Команда Джан Пьеро Гасперини выиграла свои последние 9 матчей Серии "А" (рекорд клуба) и не планирует останавливаться. На Апеннинах уже вполне серьезно говорят о вероятности чемпионства бергамасков, но отставание слишком велико. А вот победить в отдельном матче – это запросто. На "Альянц Стэдиум" будет традиционно трудно – в текущей кампании хозяева выиграли 14 из 15 матчей. К тому же "Ювентус" может похвастаться преимуществом в очных матчах: клуб из Турина не знает поражений в играх с коллективом из Бергамо в Серии "А" с 2001 года (24 победы и шесть ничьих).

"Тоттенхэм" – "Арсенал"

12 июля, 18:30, Лондон, "Тоттенхэм Стэдиум"

Немало бывших звезд "Арсенала" признавались, что для них было важно финишировать выше "Тоттенхэма", даже если сезон был провальным. Этот факт должен помочь понять, какое значение имеет Дерби Северного Лондона. Интересно, что сейчас "канониры" опережают "шпор" всего на одно очко, но обе команды находятся вне зоны еврокубков. Микель Артета наконец заставил "Арсенал" играть в конструктивный футбол, но кадровый потенциал и переполненный лазарет мешают демонстрировать стабильные результаты. Однако, четыре победы в последних пяти матчах доказывают способность команды быть конкурентной даже в такой ситуации. Исторически "Арсенал" лучше выглядит в дерби – 20 побед против 12 поражений, хотя с матчами на поле "Тоттенхэма" последнее время не складывается. Это будет первое дерби на "Тоттенхэм Стэдиум" и заодно дебютное в северном Лондоне для обоих главных тренеров. Очевидно, хозяева захотят закрепить это событие победой. Тем более, у подопечных Жозе Моуринью удается далеко не все. Команда не выигрывает последние 6 выездных матчей и откатилась назад в борьбе за ЛЧ. Болельщики уже призывают вернуть на тренерский мостик Почеттино. Встреча с "Арсеналом" – шанс для португальца улучшить положение, ведь он еще ни разу не проигрывал "канонирам" в домашних матчах, которых с различными командами набралось аж 9.

"Наполи" – "Милан"

2 июля, 22:45, Неаполь, "Сан Паоло"

Дженнаро Гаттузо впервые сыграет против "Милана" в Серии "А" в статусе тренера. Специалист возглавлял "россонери" в течение 1,5 года, но не смог достичь выдающихся результатов, покинув родной клуб в конце прошлой кампании. Однако после увольнения Карло Анчелотти получил шанс поработать в "Наполи", с которым уже успел выиграть Кубок Италии и навести порядок в чемпионате. "Партенопейцы" после рестарта сезона проиграли только "Аталанте", но это и был по сути единственный серьезный соперник. Конечно, о зоне Лиги Чемпионов в Неаполе уже никто не мечтает – здесь еще нужно отстоять свое право на ЛЕ. Гаттузо пытается прибегать к ротации в каждом матче, чтобы команда оставалась свежей, и пока это работает. Как будет с "Миланом" – спрогнозировать сложно. Однако "адзурри" не проигрывают "россонери" в рамках Серии "А" еще с декабря 2014-ого, а последнее домашнее поражение вообще датировано 2010 годом. Но нынешний "Милан" вполне способен на сенсацию. Похоже, Стефано Пиоли не учитывает информацию о приходе в команду Ральфа Рангника и пытается выжать из этого состава максимум, чему сильно помогает присутствие Златана Ибрагимовича. "Милан" после паузы потерял очки только в матче со СПАЛом, обыграв двух главных претендентов на титул – "Лацио" и "Ювентус". "Наполи" – предпоследний (еще будет игра с "Аталантой") серьезный соперник миланцев до конца чемпионата, и еще и прямой конкурент в борьбе за еврокубки. Сейчас между командами расстояние в два очка. Можно не сомневаться, что Златан и компания сделают все возможное для победы. Словом, нас ожидает матч без фаворита!