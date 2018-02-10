Дерби Северного Лондона: "Тоттенхэм" схлестнется с "Арсеналом" на "Уэмбли"

"Тоттенхэм" – "Арсенал"

Стадион: "Уэмбли" (Лондон)

Начало матча: 15:30

Арбитр: Энтони Тейлор

Субботняя программа 27-го тура английской Премьер-Лиги откроется центральным событием в рамках которого сойдутся два непримиримых оппонента "Тоттенхэм" и "Арсенал". Их противостояние носит название дерби Северного Лондона, и оно является одним из самых горячих и принципиальных на территории Великобритании не только непосредственно на футбольном поле, но и за его пределами. Дополнительной интриги прибавляет тот факт, что команды являются прямыми конкурентами в борьбе за место в зоне Лиги Чемпионов: "шпоры" с 49 очками в активе располагаются на текущей пятой строчке, "канониры" же идут следом за ними, отставая на четыре пункта.

Подопечные Маурисио Почеттино подходят к поединку с принципиальным соперником в прекрасном расположении духа. "Лилейно-белые" в текущем году не знают, что такое проигрыш. Несмотря на насыщенный тяжелый график "Хотспур" классно играет в том числе и против больших команд. Две недели назад был обыгран "Манчестер Юнайтед", а на прошлых выходных "Тоттенхэм" на последних секундах компенсированного времени вырвал ничью у "Ливерпуля".

Для обновленного "Арсенала" выезд на "Уэмбли" будет настоящим тестом. Уже в составе с экс-дортмундцами Мхитаряном и Обамеянгом "пушкари" лихо разделались с "Эвертоном", но как раз-таки по-настоящему только на фоне "Тоттенхэма" можно будет оценить кондиции ребят Арсена Венгера. Что касается кадровой составляющей, то у "шпор" с этим нет никаких проблем, в отличие от "канониров", у которых под сомнением выход на поле основного голкипера Петра Чеха и Данни Уэлбэка.

Интересные факты противостояния "Тоттенхэма" и "Арсенала":

Харри Кейн отличился шестью забитыми голами в шести матчах против "Арсенала". В матче первого круга на "Эмирейтс" английский форвард не забил, а "шпоры" проиграли.

"Арсенал" имеет наилучший показатель по количеству выездных побед в лондонских дерби в рамках Премьер-Лиги (52).

"Канониры" обыгрывали "шпор" в обеих поединках сезона всего три раза – в кампаниях 2004/2005, 2007/2008 и 2013/2014.

Предстоящая встреча станет первым северолондонским дерби на "Уэмбли" с апреля 1993 года, когда в рамках полуфинала Кубка Англии "Арсенал" одержал минимальную победу благодаря голу Тони Адамса.

Ориентировочные составы на игру:

Тоттенхэм: Льорис, Триппьер, Д. Санчес, Вертонген, Дэвис, Дайер, Дембеле, Эриксен, Алли, Сон Хын Мин, Кейн

Арсенал: Оспина, Бельерин, Косиельни, Мустафи, Монреаль, Джака, Рэмзи, Ивоби, Озил, Мхитарян, Обамеянг

Прогноз на матч "Тоттенхэм" – "Арсенал":

Как не крути, а на своем поле, хоть и номинальном, "Тоттенхэм" является фаворитом в противостоянии с "Арсеналом". Тем не менее, каждый, кто решит поставить на "шпор" немного рискует, иначе букмекеры не выставили бы на победу хозяев достаточно "жирный" коэффициент 1.95. Средняя котировка на викторию "канониров" составляет 3.8.

Богдан Архипенко

Также читайте! Анонс матча "Манчестер Сити" - "Лестер" | http://soccernews.ru