Дердийок спас "Галатасарай" от поражения в матче с "Бурсаспором"

В рамках девятого тура чемпионата Турции "Галатасарай" на своём поле едва не проиграл "Бурсаспору". Гости вели в счёте с середины второго тайма, однако гол Эрена Дердийока принёс "львам" ничью.

"Галатасарай" - "Бурсаспор" - 1:1

Голы: Кара, 63 - 0:1, Дердийок, 77 - 1:1.

"Галатасарай": Муслера, Байрам, Мариано, Кабак, Азиз (Майкон, 20), Гюмюш, Фернандо (Инан, 42), Фегули (Дердийок, 21), Родригеш, Бельханда, Ндиайе.

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