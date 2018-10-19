Дердийок спас "Галатасарай" от поражения в матче с "Бурсаспором"
В рамках девятого тура чемпионата Турции "Галатасарай" на своём поле едва не проиграл "Бурсаспору". Гости вели в счёте с середины второго тайма, однако гол Эрена Дердийока принёс "львам" ничью.
"Галатасарай" - "Бурсаспор" - 1:1
Голы: Кара, 63 - 0:1, Дердийок, 77 - 1:1.
"Галатасарай": Муслера, Байрам, Мариано, Кабак, Азиз (Майкон, 20), Гюмюш, Фернандо (Инан, 42), Фегули (Дердийок, 21), Родригеш, Бельханда, Ндиайе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|34
|75
|2
|Фенербахче
|34
|72
|3
|Истанбул ББ
|34
|72
|4
|Бешикташ
|34
|71
|5
|Трабзонспор
|34
|55
|6
|Гёзтепе АС Измир
|34
|49
|7
|Сивасспор
|34
|49
|8
|Касимпаса
|34
|46
|9
|Кайсериспор
|34
|44
|10
|Малатия Беледийеспор
|34
|43
|11
|Акхисар Беледийе ГС
|34
|42
|12
|Аланьяспор
|34
|40
|13
|Бурсаспор
|34
|39
|14
|Антальяспор
|34
|38
|15
|Коньяспор
|34
|36
|16
|Османлыспор
|34
|33
|17
|Генчлербирлиги
|34
|33
|18
|Карабюкспор
|34
|12