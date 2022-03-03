"Дерьмовая история". Жена игрока "Шахтера" жестко "наехала" на "Аякс"
Фото: инстаграм Давида Нереса/Автор неизвестен
Кира Вайнона, жена бразильского полузащитника "Шахтера" Давида Нереса, подвергла жесткой критике бывший клуб игрока - "Аякс". По словам девушки, голландский клуб никак не помог бразильцу эвакуироваться из Украины. Также она опровергла слова главного тренера "Аякса" Эрика тен Хага о том, что клуб постоянно контактирует с Нересом.
"Это дерьмовая история! "Аяксу" наплевать на Давида. Они даже не поинтересовались, все ли с ним в порядке! Мы попросили у них помощи, но они отказали. Вот так "Аякс" заботится о своих бывших игроках, а ведь Нерес всего несколько недель назад играл за них. Клубу должно быть стыдно", - приводит слова Вайноны ESPN.
24-летний Нерес перешел в "Шахтер" из "Аякса" в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. Футболист подписал с украинским клубом контракт до 31 декабря 2026 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23