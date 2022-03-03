"Дерьмовая история". Жена игрока "Шахтера" жестко "наехала" на "Аякс"

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"Дерьмовая история". Жена игрока "Шахтера" жестко "наехала" на "Аякс"

Фото: инстаграм Давида Нереса/Автор неизвестен

Кира Вайнона, жена бразильского полузащитника "Шахтера" Давида Нереса, подвергла жесткой критике бывший клуб игрока - "Аякс". По словам девушки, голландский клуб никак не помог бразильцу эвакуироваться из Украины. Также она опровергла слова главного тренера "Аякса" Эрика тен Хага о том, что клуб постоянно контактирует с Нересом.

"Это дерьмовая история! "Аяксу" наплевать на Давида. Они даже не поинтересовались, все ли с ним в порядке! Мы попросили у них помощи, но они отказали. Вот так "Аякс" заботится о своих бывших игроках, а ведь Нерес всего несколько недель назад играл за них. Клубу должно быть стыдно", - приводит слова Вайноны ESPN.

24-летний Нерес перешел в "Шахтер" из "Аякса" в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. Футболист подписал с украинским клубом контракт до 31 декабря 2026 года.

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