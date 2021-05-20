"Держи руки над столом, Артём": Слуцкий жёстко потроллил Дзюбу
Фото инстаграм Леонида Слуцкого
Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий в эфире "Вечернего Урганта" рассказал о своей жёсткой шутке, адресованной нападающему "Зенита" Артёму Дзюбе.
"Вы прожарили всех, кто сидел в зале? Да, почти. Что сказал Дзюбе? Просто сказал: "Держи руки над столом, Артём". Вот сегодня так", - заявил Слуцкий.
По словам тренера, он потроллил 32-летнего форварда таким образом на праздновании своего 50-летнего юбилея.
Напомним, что в ноябре 2020 года в сеть слили видео, на котором Дзюба занимается мастурбацией. По некоторым данным, у футболиста требовали выкуп за непубликацию компромата, но тот отказался платить.
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