Десайи: "Даже без Неймара ПСЖ может пройти "Реал"

Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Марсель Десайи поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между ПСЖ и мадридским "Реалом".

"Д аже без Неймара ПСЖ может пройти "Реал". У него есть отличные игроки, и он демонстрирует хороший футбол. Все может случиться. Все будет зависеть от того, кто забьет первым ", - цитирует бывшего футболиста El Mundo Deportivo.

Напомним, Эмери опроверг информацию об операции Неймара. | soccernews.ru