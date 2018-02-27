Десайи: "Даже без Неймара ПСЖ может пройти "Реал"

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Десайи: "Даже без Неймара ПСЖ может пройти "Реал"Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Марсель Десайи поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между ПСЖ и мадридским "Реалом".

аже без Неймара ПСЖ может пройти "Реал". У него есть отличные игроки, и он демонстрирует хороший футбол. Все может случиться. Все будет зависеть от того, кто забьет первым", - цитирует бывшего футболиста El Mundo Deportivo.

Напомним, Эмери опроверг информацию об операции Неймара. | soccernews.ru

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