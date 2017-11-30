Десайи оценил перспективы сборной России на ЧМ-2018

Известный в прошлом французский футболист Марсель Десайи оценил перспективы сборной России на домашнем Чемпионате Мира 2018 года.

"Надеюсь, у России получится пробиться в плей-офф. У её сборной нет особенных игроков, способных переломить ход игры, но её будут поддерживать болельщики, а это может помочь в сложной ситуации. Я наблюдал за россиянами на других соревнованиях. Не думаю, что им удастся выйти в полуфинал. Но вскрыть маленький замочек, который ведёт к выходу из группы, Россия может" - сказал Десайи.

Напомним, что завтра сборная России в ходе жеребьёвки узнает своих соперников по группе на мундиале.

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