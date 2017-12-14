Десайи считает, что никто не должен отбирать у России право на проведение ЧМ

Бывший защитник сборной Франции Марсель Десайи раскритиковал тех, кто выступает за то, чтобы у России отбирали право провести Чемпионат Мира-2018.

"Считаю, что каждая страна имеет право принять турнир. Что бы ни говорили, но предыдущий менеджмент ФИФА сделал правильный выбор хозяев ЧМ. Все началось с Германии в 2006 году, потом турнир приняли в ЮАР в 2010-м, затем в Бразилии в 2014-м, теперь в России, а в 2022 году он пройдет в Катаре. Континенты меняются, и я считаю, что это правильно. Понятно, что англичане хотели бы принять турнир у себя. Но посмотрите, что делает футбол. Города меняются – в них начинают инвестировать, обновляются памятники, появляются стадионы... Мы должны этим пользоваться", - сказал он.

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