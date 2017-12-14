Десайи считает, что никто не должен отбирать у России право на проведение ЧМ
Бывший защитник сборной Франции Марсель Десайи раскритиковал тех, кто выступает за то, чтобы у России отбирали право провести Чемпионат Мира-2018.
"Считаю, что каждая страна имеет право принять турнир. Что бы ни говорили, но предыдущий менеджмент ФИФА сделал правильный выбор хозяев ЧМ. Все началось с Германии в 2006 году, потом турнир приняли в ЮАР в 2010-м, затем в Бразилии в 2014-м, теперь в России, а в 2022 году он пройдет в Катаре. Континенты меняются, и я считаю, что это правильно. Понятно, что англичане хотели бы принять турнир у себя. Но посмотрите, что делает футбол. Города меняются – в них начинают инвестировать, обновляются памятники, появляются стадионы... Мы должны этим пользоваться", - сказал он.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Швейцария
|0
|0
|4
|Сербия
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0