Десайи: "У нынешней сборной Франции нет своего Зинедина Зидана"

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Десайи: "У нынешней сборной Франции нет своего Зинедина Зидана"Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Марсель Десайи высказался о способности нынешней команды "трехцветных" удачно выступить на Чемпионате Мира.

"В настоящее время команда Франции во главе с моим другом и бывшим партнером по команде Дидье Дешамом имеет много отличных игроков, но у них нет своего Зинедина Зидана, который был у насМне не нравится сравнивать два поколения, как это делают многие люди. Мы в свое время выиграли кубок мира и Евро", - цитирует бывшего футболиста El Mundo Deportivo.

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