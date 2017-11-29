Десайи: "У нынешней сборной Франции нет своего Зинедина Зидана"

Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Марсель Десайи высказался о способности нынешней команды "трехцветных" удачно выступить на Чемпионате Мира.

" В настоящее время команда Франции во главе с моим другом и бывшим партнером по команде Дидье Дешамом имеет много отличных игроков , но у них нет своего Зинедина Зидана , который был у нас . Мне не нравится сравнивать два поколения, как это делают многие люди. Мы в свое время выиграли кубок мира и Евро ", - цитирует бывшего футболиста El Mundo Deportivo.

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