Десайи: "У ПСЖ есть шансы на проход "Реала" и без Неймара"

Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Марсель Десайи считает, что французский ПСЖ способен пройти мадридский "Реал" в 1/8 финала Лиги Чемпионов и без своего ведущего форварда Неймара.

"Может ли ПСЖ обойтись без Неймара? Конечно. У Эмери есть отличные игроки в атаке, он также может поменять схему и играть в два нападающих. До прихода Неймара в ПСЖ звездой команды был Ди Мария. Об этом нельзя забывать ", - цитирует бывшего футболиста Le 10 Sport.

Напомним, ПСЖ прогнулся под давлением клана Неймара. | soccernews.ru