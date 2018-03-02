Десайи: "У ПСЖ есть шансы на проход "Реала" и без Неймара"
Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Марсель Десайи считает, что французский ПСЖ способен пройти мадридский "Реал" в 1/8 финала Лиги Чемпионов и без своего ведущего форварда Неймара.
"Может ли ПСЖ обойтись без Неймара? Конечно. У Эмери есть отличные игроки в атаке, он также может поменять схему и играть в два нападающих. До прихода Неймара в ПСЖ звездой команды был Ди Мария. Об этом нельзя забывать", - цитирует бывшего футболиста Le 10 Sport.
Напомним, ПСЖ прогнулся под давлением клана Неймара. | soccernews.ru
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