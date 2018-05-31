Дешам дал совет Гризманну относительно его будущего

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Дешам дал совет Гризманну относительно его будущего

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн пообщался с главным тренером сборной Франции Дидье Дешамом относительного возможного перехода в "Барселону", сообщает RMC Sport.

По сведениям издания, наставник национальной команды посоветовал футболисту не переходить в другой клуб. Дешам считает, что Гризманну лучше остаться лидером "Атлетико", чем стать обычным игроком "Барселоны".

При этом некоторые игроки французской сборной считают, что Гризманну все-таки стоит перейти в каталонский клуб.

Ранее сообщалось, что "Барселона" готова заплатить за 27-летнего Гризманна 100-120 миллионов евро.

Не пропустите: Гризманн примет решение о своем будущем в ближайшие дни. | http://soccernews.ru

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